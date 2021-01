Stačí jen hodinu pozorovat vlastní krmítko a výsledky odeslat ornitologům pomocí webové stránky ptacihodinka.birdlife.cz. Díky sčítání získají ornitologové velké množství důležitých dat o ptácích, kteří v Česku zimují.

Nasypat do krmítka, připravit psací potřeby, zjistit si přesnou metodiku sčítání na ptacihodinka.birdlife.cz a pak 60 minut pozorovat ptačí návštěvníky. Takový bude program druhého lednového víkendu mnoha českých domácností. „Do sčítání ptáků na krmítku se může zapojit úplně každý bez předchozí zkušenosti s ornitologií. Kdo si není jistý, že dokáže poznat nejběžnější druhy ptáků, pomohou mu naše materiály s vyobrazením druhů,“ říká koordinátorka sčítání ptáků na krmítkách Alena Skálová z České společnosti ornitologické.

Sčitatelé najdou na webové stránce ptacihodinka.birdlife.cz přehled nejčastějších návštěvníků krmítek a tipy, jak je správně přikrmovat. „Mnoho druhů lze přilákat na slunečnicová semena. Ptáci si oblíbili i vlašské ořechy nebo lojové koule. Ty ale doporučujeme bez sítěk. Jde o zbytečné plasty, které často ještě na jaře vidíme viset v parcích a zahradách. Když spadnou, mohou je kvůli lákavé vůni pozřít psi, kterým pak způsobují vážné problémy,“ upozorňuje Dita Hořáková z České společnosti ornitologické.

Omezení kvůli šíření koronaviru se programu sčítání ptáků netýká. „Každý pozoruje a sčítá ptáky doma, na vlastním krmítku, což lze pohodlně a bezpečně dělat i přes okno, aniž bychom museli opustit teplo domova,“ podotýká Hořáková.

Ornitologové pořádají Ptačí hodinku už potřetí. „Program je dlouhodobý a díky velkému množství údajů z celé republiky získáme během několika let informace o tom, kteří ptáci se kde vyskytují a jak se údaje mění. Sčítat je snadné a zábavné, zabere jen hodinu a i díky tomu se do sčítání může zapojit opravdu velké množství lidí,“ vysvětluje Skálová.

Průběžný stav sčítání bude k dispozici na webu ptacihodinka.birdlife.cz. Lidé mají čas k vložení výsledků online do 15. ledna. Ti, kdo nemají možnost elektronického odeslání, mohou výsledky poslat poštou pomocí papírového formuláře. „Odhadujeme, že konečné výsledky sčítání budeme mít v únoru. Po samotném sčítání ještě nějakou dobu trvá, než přijdou poštou všechna pozorování z papírových formulářů a přepíšeme je do databáze. Pak teprve jsou data kompletní a my je můžeme dál odborně zpracovávat,“ vysvětluje Skálová.

Loni se do sčítání zapojilo 21 tisíc sčitatelů, kteří pozorovali přes 400 tisíc ptáků. „Nejčastějším hostem krmítek byla sýkora koňadra, a to jak v celkových počtech, tak v plošném výskytu. S odstupem za ní byli v největších počtech pozorováni vrabci polní a vrabci domácí,“ připomíná Skálová.

Zdroj: Youtube

Sčítání je určené jak pro jednotlivce, tak i pro školní kolektivy prvních a druhých tříd, které aktuálně mají prezenční výuku. Metodika sčítání je stejná jako v předchozích letech. „U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. V úvahu přitom bereme všechny ptáky, které během své hodinky spatříme. Nejen ty, kteří přistanou přímo na krmítku,“ vysvětluje Hořáková.

A co když během sčítací hodinky na krmítko žádný pták nepřiletí nebo je ptáků málo? „I tyto údaje nás zajímají a jsou pro nás velmi důležité. Jedná se o vědecký výzkum, nikoli o soutěž. Je důležité, aby nám účastníci odeslali své pozorování, i když jim na krmítko žádný pták nepřilétl. Tyto údaje nám pomohou zjistit, kde ptáci naopak chybí,“ zdůrazňuje Skálová.

