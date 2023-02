„Když jsme začínali, hodně se v okolí pořádaly závody pro děti z oddílů, ale my jsme chtěli dát prostor i těm, které nikde stabilně netrénují. A samozřejmě také dospělým, kteří chtějí zjistit, jak na tom jsou s lyžařskými schopnostmi a zabojovat s časomírou v brankách. Na závěr závodu jsme připravení umožnit start v rámci jedné společné kategorie i snowboardistům, pokud by někdo projevil zájem. U nás je zkrátka hlavní zúčastnit se. Počítáme, že by mohlo dorazit okolo stovky vyznavačů alpského lyžování,“ uvedla Veronika Peštuková z pořádajícího sportovního oddílu Ski Ostružná.