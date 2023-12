Bez frází a bez jůtubu… aneb Do Prahy se jede!

Říká se, že do třetice všeho dobrého! Je to pravda pravdoucí! Náš čtenářský klub na ZŠ Bruntál, Jesenická 10 vsadil tentokrát na velmi aktuální téma – počítače a čas trávený hraním her.

Čtenářský klub na ZŠ Bruntál, Jesenická 10 vsadil na velmi aktuální téma – počítače a čas trávený hraním her. | Foto: Dagmar Kudličková, se souhlasem

Kniha Dominika Ladsmana Bez frází a bez jůtubu se přímo nabízela k dramatizaci. A že úspěšné, o tom svědčí výběr mezi pět nejinspirativnějších a nejlepších vystoupení, protože se letošního ročníku zúčastnilo celkem 75 kolektivů z celé České republiky. Soutěž pořádá společnost Nová škola, jedná se o dramatizaci čteného textu – projekt Čtenář na jevišti. Členové čtenářského klubu se na předvánoční Prahu moc těšili. Dne 18. prosince nasáli atmosféru hlavního města a 19. prosince vystoupí jako herci ve Švandově divadle na Smíchově. Bruntálští žáci bojovali v okresním kole Merkuriády V dopoledním programu se objeví jejich jména: Eliška Dolanská, Sára Fojtášková, Lucie Kadlčíková, Andrea Kalužová, Filip Kodeda, Tomáš Kurdaševič, Sofie Machová a Daniel Patrovský. Scénář podle již zmiňované knihy napsala Miroslava Henčová, také s dětmi celé vystoupení připravila. Videozáznam pořídil Marek Jelínek, který i propůjčil svůj hlas jednomu z jůtuberů.