Zdravím Vás, jsem Ondra, Kozel a nebo Lhoťan.

Zrodil jsem se pod rukama stvořitele u příležitosti srazu Lhot a Lehot České a Slovenské republiky. Odtud to původní jméno Lhotkoš.

Společnými silami mě v červenci roku 2017 usadili do krásného zeleného lesa na nejvyšším vrcholu Metylovic. Od té doby jsem tam všem turistům dělal radost. Chodili za mnou malí i velcí a já se tam nikdy necítil sám. Přišel čas, kdy za mnou pravidelně chodila culíkatá panenka, která mi vždy popřála krásné ráno a přidala k tomu polibek.

Jednoho dne sáhla na mé tělo a zjistila, jak chřadnu. Věděla, že už potřebuji zasloužený odpočinek, a tak začala pátrat po mém stvořiteli. Spojila se s dobrými lidmi, kteří jí nabídli pomocnou ruku. Ten vrchol masivu Ondřejníku je tak krásný, že prostě nechtěla, aby to místo zůstalo prázdné. Já tam vždy seděl sám, trpělivě jsem čekal na příjemnou společnost. Budu mít syna, napadlo mě. Malého Ondru?

Panenka přemýšlela dál a říkala si, proč nevyrobit ještě panenku, přece jenom bude veseleji. Jaké ji dát jméno? Culíkatá panenka trošku pátrala a oslovila pár lidí, kteří jí dali jméno Hana. Hana podle legendy, která se váže k masivu. Hana byla hodná čarodějka, ke které si lidé chodili pro krásu a kámen lásky.

Dne 2. října 2021 se se mnou přišli rozloučit. Bylo to moc hezké. Moje děti jsou nádherné, lidi, co mají krásný vztah k Ondřejníku, mi je přinesli ukázat a posadili je tam, kde jsem doposud seděl já sám. Mají skvostný výhled do celého okolí (vidí až do Kopřivnice, Frýdku-Místku, Ostravy, Nošovic, Bašky, Frýdlantu nad Ostravicí a i na nejvyšší vrchol Beskyd - Lysou Horu). Mě staříka snesli, dostal jsem poslední polibek od panenky a teď se schoulím u svého stvořitele pod nějakým krásným stromem a budu jen odpočívat. Vždy něco musí skončit, aby něco ještě krásnějšího mohlo začít.

Mějte všichni k tomuto místu úctu a respekt. Jsem velice rád, že tahle legenda bude mít pokračování a vy všichni se budete nadále radovat.

Loučím se s vámi. A jdu vzpomínat na všechny vaše příběhy - a že jich bylo!

Váš Ondra senior

zpracovala Daniela Holincová

Jste také zapálenými beskydskými turisty a nadšenci? Podařilo se vám dojít až k nové rodině na vrchol Ondřejníku? Pokud ano, máte možnost se zapojit do naší fotovýzvy. Pošlete fotografii s Ondrou juniorem a jeho ženou Haničkou na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Na konci roku 2021 ve velké fotogalerii zveřejníme veškeré vaše vzpomínky.