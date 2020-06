V Moravskoslezském kraji vzniklo v květnu Regionální dobrovolnické centrum, to propojí dobrovolníky z celého kraje.

Regionální dobrovolnické centrum MSK | Foto: archiv RDC-MSK

Regionální dobrovolnické centrum MSK bude koordinovat nabídku a poptávku dobrovolnictví, tak aby se žádná nabídka pomoci neztratila a dostala se k těm, kteří pomoc potřebují. „Zájemci o dobrovolnictví nás mohou kontaktovat jak přes webové stránky https://msk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz, sociální sítě, tak i telefonem a my jim rádi poradíme, jak začít s dobrovolnictvím. Nebo mohou rovnou vyplnit formulář na našich webových stránkách, který je zařadí do registru dobrovolníků a my jej následně spojíme s žadatelem o pomoc. Dobrovolníkům poskytneme také školení a odborné poradenství. Obracet se na nás mohou stejným způsobem i organizace, které by rádi činnost dobrovolníků využily“ říká vedoucí Regionálního dobrovolnického centra MSK Dagmar Hoferková.