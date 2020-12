„Připravujeme nový operační plán, který bude do stávajícího krizového plánu začleněn. Řeší strategii pro postup při epidemii onemocnění covid-19, kdy na rozdíl od chřipky počítá se zásahem větší části populace,“ říká Ivo Vondrák.

Zdroj: DeníkInstrukce z ministerstva zdravotnictví a od vlády byly zprvu nejasné a zmatečné. Došlo podle vás v průběhu roku a obou vln pandemie ke změně?

Když koronavirus udeřil poprvé, nikdo nevěděl, co přesně se bude dít, co nás čeká, a jak dlouho to bude trvat. Jistě, kraje mají své krizové plány, ve kterých jsou zapracované i postupy pro případ epidemie chřipky, ale koronavirus a jeho síla i rychlost šíření zaskočily snad každého. Při druhé vlně letos na podzim už jsme všichni věděli, na co se máme připravit, také nevznikaly tak velké problémy se zásobováním ochrannými prostředky jako na jaře. Takže mám-li porovnat první a druhou vlnu, zvládáme ji na kraji ve větším klidu a systematičtěji.

Zafungovala tedy krizová strategie Moravskoslezského kraje v oblastech, které se na této úrovni daly ovlivnit, tak jak měla?

Už jsem zmiňoval Krizový plán Moravskoslezského kraje při epidemii chřipky. Postupy, které tento plán určuje, byly obdobné i při pandemii koronaviru, a to zejména na jejím počátku. Po vyhlášení nouzového stavu jsme již postupovali podle pokynů vlády a ministerstev.

Bylo nutné tuto strategii v průběhu roku upravovat podle vývoje pandemie, případně připravujete nějaké obecné změny pro příští rok?

Krizový plán Moravskoslezského kraje byl hlavním vodítkem zejména před vyhlášením nouzového stavu, takže nebylo nutné jej v průběhu roku upravovat. Připravujeme však nový operační plán, který bude do stávajícího krizového plánu začleněn. Řeší strategii pro postup při epidemii onemocnění covid-19, kdy na rozdíl od chřipky počítá se zásahem větší části populace, reflektuje větší nároky na zdravotnickou péči a zabývá se také například pracovní povinností studentů. Tento operační plán bude moci být podle vývoje situace a získaných poznatků upravován.

Vzal si kraj z vývoje pandemie nějaké ponaučení?

Vše, co je nové a nepoznané, nás může obohatit. Pandemie nám ukázala, jak moc je nutná systematičnost a důslednost. Také nám potvrdila, jak důležitá je ve společnosti ochota a sounáležitost. Náročné období, které prožíváme, také odhalilo sílu nebo naopak slabost lidské povahy. Díky pandemii jsem si totiž mohl uvědomit, že mám ve svém okolí neobyčejně schopné lidi, kteří jsou ochotní makat ve dne v noci, kteří si nepočítají přesčasy nebo nelpí na své pozici. Z vedoucích odborů se stávali řidiči, náměstek vydával ochranné pomůcky, vysokoškolsky vzdělaní úředníci tahali barely s dezinfekcí. Je povzbuzující vidět, že jsou lidé, kteří nemyslí jen na sebe.

Jsou nastavené aktivní i záložní kapacity ze zdravotnických zařízeních a jednotlivých odděleních nemocnic v našem kraji dostatečné?

Věřím, že ano. Hospitalizovaných přibývá, na což jsou jednotlivé nemocnice v kraji naštěstí připravené. Mají různé scénáře, jak pro covidové pacienty nová lůžka vyčlenit, v záloze máme i lůžkové kapacity mimo nemocnice. Takže jsem přesvědčený, že nám kolaps nehrozí. Aktuálně začíná plošné testování, které by mělo pomoci šíření nákazy zastavit, také se blíží očkování proti koronaviru. Moc se těším na chvíle, až si budeme moci říct, že máme to nejhorší za sebou, a že jsme nad koronavirem vyhráli.