Kam by manželé Gorečtí z Havířova chtěli příští rok v létě, už vědí, ale zatím v té věci nic nepodnikali. Počkají na jaro, až bude jasněji, zda bude cestování pohodlnější než letos. A podobně jsou na tom tisíce další lidí, párů a rodin nejen v Moravskoslezském kraji. Cestovat k moři, za poznáním a ještě v zimě na lyže do ciziny chtějí, ovšem zatím s placením zájezdů vyčkávají.

Ředitel ostravské cestovní kanceláře Radynacestu.cz Martin Šimek je nicméně přesvědčený, že lidé na jaře vyrazí kamkoli, kde budou moci předejít tomu, aby museli do karantény nebo podstupovat nepříjemný nosní stěr. „Situace se ale vyvíjí ze dne na den a většina lidí bude čekat s rozhodnutím na poslední chvíli,“ říká.

Pokud jde o cestování před koncem letošního roku, shodují se lidé z oslovených cestovních kanceláří z regionu i velkých hráčů na trhu v tom, že do Vánoc i během nich to zatím na velké cestování nevypadá. „Turisticky zajímavé okolní státy jsou uzavřené, takže zůstává jen Slovensko a Polsko. Při cestě do obou těchto zemí ale platí jistá omezení, takže turistika tak leda v Polsku maximálně na 12 hodin a při cestě na Slovenko Češi stále potřebují mít negativní test na koronavirus,“ říká Michal Utíkal z cestovní kanceláře Geovita.

Konec roku na horách? Spíše u moře

Také v cestovní kanceláři DAEN potvrzují, že lidé jsou stále opatrní s nákupem dovolených na konec tohoto roku. „Hodně našich partnerů hlásí volné pokoje, což je v tuto roční dobu něco naprosto mimořádného. Běžně už v září nemáme kam klienty umístit. Jenže v současné situaci stále není jasné, zda otevřou letos lyžařské vleky, zda bude prodloužen nouzový stav. Klienti si proto nechtějí rezervovat dovolené na horách s nejistotou lyžovačky nebo silvestrovských oslav do 22 hodin,“ říká Jana Kurková, ředitelka CK DAEN.

„Prodej lyžařských zájezdů na zimní sezonu se v posledních týdnech téměř zastavil. Věříme ale, že dojde postupně k jeho oživení,“ říká Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria. Nicméně jsou lidé, kteří na svátky a přes Nový rok plánují vyrazit za exotikou. „Největší zájem momentálně registrujeme o vánoční a silvestrovské pobyty v Egyptě a Spojených Arabských Emirátech.

Zdroj: Deník / Martin Vokurka

Zájem o silvestrovský pobyt v SAE je momentálně obrovský,“ říká Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer. Konec roku ale chce řada lidí strávit třeba na Zanzibaru, Kanárských ostrovech nebo Maledivách.

Bude se letos lyžovat v Alpách?

Velkou neznámou je momentálně to, zda milovníci zasněžených plání v prvních měsících nového roku podívají na alpské sjezdovky. Podle informací z uplynulého víkendu chce Rakousko otevřít sjezdovky 24. prosince, Itálie dokonce až 7. ledna. Jak ale potvrzují zástupci cestovních kanceláří, milovníci lyžování, kteří jsou jejich klienty, jsou netrpěliví a budou připraveni vyrazit, jakmile to situace umožní.

„U lyžařských zájezdů zůstávají na špici zájmu italská a rakouská alpská střediska. Pro třeba i jednodenní zájezdy by mohlo být letos zajímavé Polsko, protože tam končí zimní prázdniny už 17. ledna a na sjezdovkách by tak mohlo být volněji. Areály podél hranic s Českou republikou a Slovenskem jsou atraktivní a moderně vybavené,“ říká Michal Utíkal z CK Geovita.

Přestože cestovní kanceláře letos v posledních měsících zaznamenaly poměrně velký propad zájmu lidí o dovolené, shodují s v tom, že Češi nejen z Moravskoslezského kraje mají stále velkou chuť cestovat. „Prodeje zájezdů na léto jsou v posledních dnech v podstatě na stejné úrovni jako loni touto dobou. U first moment prodejů na léto 2021 je největší zájem o Řecko a to zejména velké ostrovy jako je Kréta, Rhodos nebo Kos,“ říká Jan Bezděk z CK Fischer, který si je jistý, že lidé chuť cestovat neztratili.

V ostravské cestovní kanceláři Radynacestu.cz mají aktuálně největší poptávku na jarní měsíce příštího roku. „Především do Itálie - Řím, Benátky a Florencie. Příští rok bude možné zažít úžasná evropská velkoměsta bez davů turistů. Tato možnost je unikátní,“ říká ředitel kanceláře Martin Šimek.

Cestovní kancelář Alexandria eviduje největší zájem o Řecko a Bulharsko, na třetím místě je pak Turecko. „Musím říct, že zájem předčil naše očekávání,“ dodává marketingový ředitel Petr Šatný. Většina klientů Čedoku pro dovolenou na příští léto využije poukazy a vouchery, které obdržela v letošním roce. „Největší zájem je jednoznačně o pobyty na řeckých ostrovech Kréta a Rhodos, dále v Turecku na turecké i egejské riviéře nebo ve Španělsku. Na předních místech je také Bulharsko,“ uvádí Eva Němečková z CK Čedok.

Michal Utíkal z CK Geovita přidává další destinace, o které je mezi lidmi zájem. „V létě jsou to velmi často mobilní domy, resorty s aquaparky prakticky kdekoli - v Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku, Slovensku, ale i v tuzemsku - hlavně tam, kde je dost prostoru a nebudou se muset mačkat,“ dodává Michal Utíkal.