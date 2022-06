České dráhy Národní dopravce spolu s polským PKP Intercity vypraví 24. června přímý noční spoj z Bohumína do polských přímořských letovisek u Baltského moře (poloostrov Hel a letoviska Leba, Pirat a Kolobrzeg. Jezdit budou do konce srpna. Cena jízdenky začíná od 600 korun.

„Vedle klasických vozů s místy na sezení jsou ve vlacích zařazeny polské lůžkové vagóny společnosti WARS. Vlaky odjíždí z Česka večer a ráno jsou na pobřeží Baltského moře,“ říká mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Kromě toho České dráhy opět vypraví i další noční vlaky do turistických destinací v zahraničí – z Prahy se bude jezdit do Krakova, Varšavy, Budapešti, ale také na Slovensko do blízkosti oblíbených horských letovisek v Nízkých Tatrách.

„EuroNight Slovakia nabízí komfortní lůžkové vozy a turistické lehátkové vagóny a také přepravu osobních automobilů populárním „autovlakem“ do Košic a ve vybrané termíny také do Popradu-Tater,“ podotýká Kubát.

RegioJet

I letos se můžete vypravit ke břehům Jadranu tradičně žlutým vlakem do Zábřehu, Ogulinu, Rijeky či Splitu, a to bez jediného přestupu. První vlak už RegioJet vypravil v pátek 3. června, jezdit budou až do 26. září. V červnu a září budou vlaky jezdit třikrát týdně, o letních prázdninách pak každý den. Cena jízdenky do Splitu v lůžkovém voze začíná na částce 1 090 korun. Nastoupit či vystoupit bude kromě Prahy a Brna možné i v Kolíně, Břeclavi či Bratislavě, nově také ve Žďáru nad Sázavou.

Od června dopravce nabízí nově i přímý autobusový spoj do německého Mnichova. Autobusy jezdí dvakrát denně, a to z pražské Florence v 9.30 a 16.30 hodin. Částka za cestu začíná od 419 korun.

FlixBus

Do oblíbených přímořských letovisek v Chorvatsku, a to například Zadaru, Pirovacu, Šibeniku či Splitu již začaly jezdit i autobusy dopravce FlixBus. Noční spoj odjíždí z pražské Florence denně v 16.55, cestou se ještě staví ve Vídni, Grazu a Mariboru. Do konečné stanice Split dorazí spoj v 9.10 hodin. Cena jízdenky z Prahy do Splitu začíná na od 999 korun. „Noční spoje mají tu výhodu, že mají zpravidla méně zastávek než denní spoje a silnice bývají průjezdnější,“ říká mluvčí FlixBusu Tomáš Beránek.

Z Moravy dopravce nabízí i přímé noční spoje do Rijeky, a to pětkrát týdně. Z Ostravy spoje odjíždějí od čtvrtka do pondělí v 1:25, z Brna ve 3:35 a do Rijeky přijedou ve 13:55. Cena jednosměrné jízdenky z Brna do Puly i Rijeky začíná již od 749 korun.

Leo express

Pravidelnou autobusovou linku do Chorvatska zavádí před začátkem letních prázdnin také Leo express. Podle informací na webových stránkách dopravce první spoj vyjede do z Prahy do chorvatské Makarské 25. června v 16 hodin.

Nastoupit je možné ještě v Brně a Mikulově. Vystoupit lze například ve městě Zadar, Šibenik, Split, Baška Voda či na konečné Makarska. Zpět do Česka vyjíždí z posledně jmenované stanice vždy v sobotu v 18 hodin. Jízdenku lze pořídit od 1 290 korun.

Smartwings

Pro některé je cestování autobusem či vlakem k moři příliš dlouhé. Volí proto raději přepravu letadlem. Do chorvatského Splitu létá dopravce Smartwings z pražského letiště. Letenku - jednosměrnou - lze pořídit od 3 440 korun. Let trvá přibližně půl druhé hodiny.

Crotia Airlines

Prázdninové spojení mezi Splitem a Prahou připravil už podruhé také chorvatský letecký dopravce. Pravidelný sobotní spoj začne létat od 11. června až do 24. září. Letenka zahrnující i cestu zpět do Česka lze koupit již od 6 490 korun.