V jesenickém Makču Pikču roste i dinosauří strom

Stupňovité terasy protkané chodníčky a tisíce zajímavých rostlin z celého světa. To vše najdete v arboretu Makču Pikču u obce Paseka, asi 25 kilometrů od Olomouce a jen na dohled známého hradu Sovince. Nejkrásnější je to tu samozřejmě od jara až do podzimu, ale některé rostliny kvetou i v zimě.

V arboretu Makču Pikču v Pasece můžete obdivovat čtyři tisíce druhů rostlin z celého světa. | Foto: se souhlasem Radima Slabého