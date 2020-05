S největší částkou na kampaň počítá hlavní město, které rozjíždí projekt V Praze jako doma. Na benefitní program a reklamu město vyčlenilo 100 milionů korun, které pokryjí poukázky na 157 tisíc návštěvnických nocí.

„Za každou noc pobytu dostane turista poukázku se dvěma body v celkové hodnotě 400 korun, za které mu nabídneme zvýhodněné nebo bezplatné vstupy do městských galerií, hvězdáren, planetária nebo třeba do zoo,“ řekl František Cipro, ředitel Prague City Tourism. Zvýhodnění se nebude vztahovat na hosty ubytované prostřednictvím Airbnb.

K ubytování alespoň na dvě noci slibují bezplatný poukaz do některého z muzeí či galerií také střední Čechy. Podle radního Martina Draxlera se už zároveň rozjela kampaň Střední Čechy královské, která by měla turisty přilákat k pobytu i do méně známých míst.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Úbytku zahraničních turistů se obávají v jižních Čechách. Hotelům a penzionům proto chtějí pomoci naplnit kapacitu domácími návštěvníky v rámci tématu Jižní Čechy opravdová láska. „Zároveň kraj jedná o možném poskytnutí slev u zřizovaných organizací Jihočeského kraje,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská.

Velkou kampaň na podporu domácího turismu chystají i v Plzeňském kraji. Postavena bude na katalogu možností trávení dovolené v kraji včetně nabídek ubytování. Tváří této kampaně bude herec Karel Zima.

Karlovy Vary bojují

Nejzasaženější současnou krizí se cítí v Karlovarském kraji, kde cestovní ruch a lázně tvoří téměř 25 procent HDP a zároveň jsou tyto segmenty většinově závislé na zahraniční klientele. „Plánujeme vložit finanční prostředky do krajské kampaně, jejímž cílem bude propagace jedinečného odvětví Karlovarského kraje a přilákání nové klientely na lázeňské pobyty,“ poznamenal zastupitel Vojtěch Franta.

„Pomoc turistickému ruchu považuji za naprosto klíčovou,“ konstatoval Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje. Zde se s projektem Brána do Čech a sloganem Krásu hledejte doma zaměří na intenzivní podporu svých čtyř hlavních turistických oblastí Českého Švýcarska, Českého středohoří, Krušných hor a Dolního Poohří.

Cestovní ruch neodmyslitelně patří i k Libereckému kraji, kde jsou známé turistické oblasti Máchův kraj, Krkonoše či Český ráj. „Našim velkým projektem je Křišťálové údolí, které ještě před letošní sezonou představí společnou vstupenku, v rámci které budou mít návštěvníci možnost navštívit jednotlivé sklárny, výrobce bižuterie a další zapojené subjekty,“ popsala krajská radní Květa Vinklátová.

Hrady východu

Na hrady a zámky východních Čech chce lákat turisty Královéhradecký kraj. „Už podruhé v řadě jsme získali ocenění Nejlepší místo pro život. Turisty nyní chceme přilákat nejen na vyhlášená turistická místa, ale i do méně známých, ale krásných míst,“ prozradil královéhradecký radní Pavel Hečko.

Sousední Pardubický kraj pak na oživení turistického ruchu připravil novou turistickou soutěžní hru nazvanou 30x PARKEM pro majitele chytrých telefonů. „Účastníci musí projít postupně 30 cílů v Pardubickém kraji, které nejsou dosažitelné motorovým vozidlem, a odpovědět správně na 30 otázek. Dostanou se do slosování o jízdní kolo a další ceny,“ přiblížil radní René Živný.

Světová i domácí

Aktivní směrem k turistům jsou také moravské regiony. „Cestovní ruch potřebuje v dobrém slova smyslu nakopnout. Naše kampaň Máme světový kraj ukáže, že není třeba cestovat po světě. Také plánujeme prodloužení hlavní turistické sezony o září a říjen,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Na jižní Moravě svůj projekt nazvali Mimo davy. Zaměřit se chtějí na méně známé destinace. „My se tedy budeme snažit veškeré finance použít k tomu, abychom turisty dostali do míst, která nejsou přeplněná,“ řekl náměstek jihomoravského hejtmana Petr Hýbler.

„Haná i Jeseníky jsou atraktivní lokality, které budou turisty i dovolenkáře bavit. Lidé jejich návštěvou navíc podpoří domácí ekonomiku,“ pozval do Olomouckého kraje hejtman Ladislav Okleštěk a dodal, že na sezónu je připraveno například spuštění zajímavého projektu v oblasti elektrokol, plánuje se také podpora projektu Seniorského cestování.

Zlínský kraj sází na projekt Proměňte víkend na zážitky. Ten prezentujeme kraj poctivě, s pocitem hrdosti na to, že má hostům co nabídnout. „Proto v nabídce pochopitelně neschází relaxace v lázních, ukazujeme hostům, že Baťa nejsou jen boty, ale také chceme navnadit na gastronomii, kde svou nezastupitelnou roli hraje například švestka ve všech podobách“, vysvětluje Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Dovolená doma, to je dovolená na Vysočině. S tímto projektem pak jdou vstříc turistům v kraji uprostřed republiky. „Snažíme se turistům nabídnout aktivity, jež jsou z hlediska nákazy koronavirem bezpečné, tedy pobyty v přírodě. Vybíráme hlavně turistické cíle, jako jsou přírodní a kulturní památky, naučné a jezdecké stezky, zříceniny, rozhledny,“ doplnila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.