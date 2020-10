Přesně deset let uplynulo v pátek od chvíle, kdy si zájemci poprvé prohlédli Labyrint pod Zelným trhem. Podzemí v Brně stále láká, lidi čeká zpřístupnění dalších míst.

Vodojemy pod Žlutým kopcem v Brně. | Foto: Deník / Attila Racek

Brněnská doba podzemní. I tak by se dalo nazvat období před deseti lety, ve kterém se lidem v rozmezí tří let postupně otevřela část brněnského podzemí. Třeba v pátek to byla přesně dekáda od chvíle, kdy Brno vůbec poprvé zpřístupnilo celý Labyrint pod Zelným trhem. A zdá se, že se historie opakuje. Letos lidé nově nahlédli do jednoho z vodojemů pod Žlutým kopcem a chystá se otevření dalších lákadel.