Obytné vozy zažívají v Česku boom. Dovolenou na čtyřech kolech si užívají především děti. Zdeněk Kompert z Ústí nad Labem a jeho žena Irena se do obytných vozů zamilovali.

„Jsme rodina s malými dětmi kterou spojuje zájem o cestování. V posledních několika letech jsme se rozhodli cestovat v obytném voze,“ začíná vyprávět Zdeněk Kompert. Dříve rodina často nocovala ve stanu v přírodě. Jeden si pořídili a začali ho rovnou pronajímat. Dovolená v „obytňáku“ má podle nich ohromné kouzlo a je to svým způsobem dobrodružství, které si užijí dospělí a především pak děti.

„Když jsme cestovali se stanem, tak jsme trochu záviděli majitelům obytných přívěsů a majitelům obytných aut. Zvlášť pokud se léto nepovedlo a bylo chladno. Prošli jsme si i obdobím resortů u moře v běžných destinacích, jako je třeba Chorvatsko, a tak nějak jsme zjistili, že je to vlastně všude stejné. Deset dní jste připoután k jednomu hotelu a jedné pláži. Nic pro nás. Po narození dětí bylo pořízení obytného vozu jasnou volbou,“ poznamenává hrdý majitel.

Večer v Alpách, ráno u moře

Jsou to dva rozdílné světy. Cestování v obytňáku je podle Zdeňka především aktivní dovolená. Vůbec se nenudíte, pořád je co dělat a každý den se probouzíte na jiném místě.

Zdroj: Deník„Hlavně děti obytňáky milují. Jsou to takové malé chaloupky na kolech, a to je fascinuje. Máte s sebou všechno, na co jste zvyklí z domova. Večery pod markýzou v Alpách nebo u moře mají také své kouzlo. Jste pánem své dovolené,“ vypráví Kompert, jehož rodina procestovala s obytným vozem zatím jen nejbližší evropské země. „Projeli jsme naší republikou, Slovensko, Maďarsko, Německo, Belgii, Holandsko a Švýcarsko.Vítáme každý prodloužený víkend, každou možnou chvilku balíme a jedem,“ poznamenává.

Podle majitele „domu na kolech“ je lepší vyhledávat k přenocováni odlehlejší místa. V evropských zemích jsou celkem rozšířená místa u lesa s ohništěm, kde se dá přespat na druhý den zadarmo. „Nedoporučuje se nocovat na dálničních odpočívadlech a čerpacích stanicích. Existují gangy, které se na těchto místech specializují na vykrádání obytných vozů,“ varuje Kompert. Dovolená v karavanu je trochu dražší než lastminute v resortu. Je ale prý nutné si uvědomit, že s obytným vozem platíte za zcela jiný druh zážitku.

Dárek pro rodinu

Do cestování v obytném voze se zbláznil i Radek Brabec z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Dodávku si pořídil před několika lety a nedá na něj dopustit. „Je to úplně něco jiného než cestovat autem,“ vysvětluje otec tří dětí.

Především kvůli svým ratolestem si Brabec stále oblíbenější dopravní prostředek pořizoval. „Chtěli jsme s manželkou, aby děti poznaly přírodu. Zastavíš si, kde se ti zrovna zalíbí, a zůstaneš tam.“ Na druhou stranu však nezapomněl připomenout ani možná negativa, která cestování „obytňákem“ přináší. „Někde je tolerují více, jinde méně. Především v zahraničí je pro ně vytvořená síť servisů, což u nás bohužel vůbec nefunguje. Jelikož se tento styl cestování hodně rozšířil, vyskočila ze strany měst a obcí spousta zápasů a omezení. Řekl bych ale, že je toho až příliš,“ míní.

Se svojí rodinou Radek Brabec cestuje nejen po Česku, ale vyráží také na dovolené a výlety do ciziny. „Nejdál jsme zatím byli v Itálii, v oblasti Gargano.“

Vzhledem k současné situaci v cestovním ruchu letos se zahraniční dovolenou na čtyřech kolech nepočítají. „Určitě ale s obytným vozem i letos někam vyrazíme. Máme v plánu cestovat po krásách Čech, Moravy, Slezska, ale i Slovenska,“ plánuje. Na jak dlouho, to prý není důležité. „Loni jsme vyrazili i na tři týdny. Když jedeme na klasickou dovolenu, tak je to většinou delší. Na druhou stranu jezdíme několikrát do roka klidně jen na prodloužený víkend. To je vlastně další výhoda obytňáku. Je hezky, skočíš do auta a jedeš. Člověku to dodává pocit svobody,“ uzavírá Brabec.