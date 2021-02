ANO Neexistují žádné zprávy o tom, že by ruská vakcína působila komplikace. Čeští odborníci na základě prvních výzkumů mluví až o jedenadevadesáti procentní účinnosti, což je více než u látky Astra Zeneca. Ruští výrobci už požádali o schválení Evropskou lékovou agenturu (EMA). Pokud ta dá Sputniku V zelenou, není sebemenší důvod se nákupům bránit. Nejlepší by ale bylo uzavřít kontrakt už předem, tak jako Maďarsko.

NE Ruští vědci jsou schopni špičkových výkonů. Není třeba pochybovat o tom, že vzorky pro lékovou agenturu i zkušební testy jsou v pořádku. Jiné je to s výrobou. Neexistuje žádná záruka, že všechny dávky budou stejně kvalitní. Ať už proto, že se nepodaří dodržet standardy, nebo proto, že z nich výrobce kvůli vidině rychlého zisku sleví.

Dodávky od Evropské unie nestačí

ANO Evropská komise podcenila jednání s hlavními evropskými a americkými farmaceutickými firmami. Objednala málo dávek a příliš se dohadovala o ceně. Pfizer-Biontech má navíc problémy a dodal výrazně méně vakcín, než slíbil. To ohrožuje schopnost zemí Evropské unie rychle naočkovat ty nejohroženější natož všechny. Rychlá britská mutace koronaviru obavy ještě zesiluje.

NE Nástup byl zbytečný pomalý a opatrný, do konce února se ale dá vše do pořádku. V březnu bude vakcín víc než bylo plánováno. Evropské státy nemají pochybnosti o tom, že do konce léta stihnou naočkovat celou populaci. Spoléhat na ruské dodávky je nebezpečné i z politického hlediska. Putinovské vedení země mnohokrát ukázalo, že není seriózním partnerem. Mohlo by Sputnik V použít jako prostředek k vydírání.