Naštěstí jsem většinu z nich ale nevyzkoušel, protože se týkají oblasti bezpečnosti. Z těch, které se dají poznat pouze očima, jsem objevil nové přední světlomety, jinou výplň masky chladiče nebo změněný tvar spodních částí nárazníků a zadního spoileru.

Z hlediska techniky pak lze zmínit upravené přední tlumiče nebo lehce upravenou funkčnost systému X-Mode pro jízdu v terénu. Ten je aktivní do rychlosti 40 kilometrů v hodině, pak se se sice po překročení této hranice deaktivuje, ale znovu se spustí, když tempo poklesne na 35 kilometrů v hodině.

Milovníci technologických vychytávek určitě ocení možnost ovládání klimatizace prostřednictvím gest ( i když klasické „knoflíky“ zůstaly), ale podstatnější je vylepšení bezpečnostních asistenčních systémů. To souvisí také s instalací nových kamer pro systém EyeSight čtvrtí generace. Kamerový systém se vyznačuje v porovnání s dřívějším stavem téměř dvomnásoným zorným úhlem a jeho součástí je 11 bezpečnostních funkcí, z nichž jsou 3 nové.

Například elektronika umí sama vracet auto do jízdního pruhu i v případě, že na kraji vozovky chybí klasická bílá čára a je tu jen tu jen tráva. I když auto díky tomu umí jet uprostřed pravého pruhu opravdu klidně a nekličkuje od středu silnice k jejímu kraji jako pronásledovaný zajíc, přesto jsem se během testovacích jízd raději spolehl na své „ruční“ ovládání. Musel jsem ale nejprve systém vypnout pomocí tlačítka, které je umístěno poněkud prazvláštně na stropě.

Subaru v posledních letech hodně zapracovalo na kvalitě a zpracování jednotlivých částí interiéru. Velmi pohodlné a dostatečně velké ve všech žádoucích směrem jsou například sedačky, líbila se mi také kombinace materiálů na palubní desce i obložení dveří. Černá a tmavě hnědá budou vždy vypadat dobře a pozitivní dojem ještě navyšovalo bílé prošití. Řidič má ze své pozice díky tenkým čelním sloupkům vynikající rozhled, stěžovat si rozhodně nemůže ani na počet a objem schránek a přihrádek na odložení drobností nebo nápojů.

Praktické a prostorné

Místa je v kabině dost i pro cestující vzadu, kterým se navíc dovnitř skvěle nastupuje. Velké dveře se otevírají skoro v úhlu 90 stupňů, Solidně prostorný je rovněž zavazadlový prostor. Na rodinné výpravy za outdoorovými aktivitami je to tedy opravdu vynikající dopravní prostředek. Jen jsem postrádal otvor na prostrčení lyží skrze zadní opěradlo.

I do tohoto modelu japonská značky se souhvězdím Plejád ve svém znaku montuje čtyřválcový zážehový typu boxer. Jeho chod je nadmíru kultivovaný, díky svému tvaru snižuje celkové těžiště auta, ale…

Bohužel mu trošičku chybí výkon. Současný Forester rozhodně není malé auto, protože na délku měří hodně přes čtyři a půl metru a na výšku více než 170 centimetrů. Pohotovostní hmotnost je skoro 1,6 tuny. A to všechno má, prosím pěkně, uvádět do pohybu motor s pouze sto padesáti koňskými silami a nejvyšším točivým momentem pod 200 Nm. Je to navíc jediná motorizace, se kterou lze v Evropě Forester koupit.

Sice mu ještě umí malinko pomáhat elektromotor, který disponuje výkonem 17 koňských sil, ale moc znát to v praxi není. I pouze na něj můžete sice jet, ale fakticky jde spíše jen o popojíždění rychlostí do 40 kilometrů a to ještě musíte plynový pedál chodidlem spíše jen lechtat. Řidiči Foresterů tedy brzdy zjistí, že snahu o rychlejší tempo jízdy je třeba vzdát, protože například na dálnici při stotřicítce pak už „vytáčený“ agregát posílá do kabiny poměrně vysokou hladinu zvuku.

Je ale pravda, že toto soustrojí se pozitivně podepisuje na spotřebě. V praxi už není problém jezdit v kombinovaném režimu za osm litrů a mimo město a dálnice ještě úsporněji. To je na auto s karosérií SUV a pohonem všech kol dobré.

Toho, že motoru chybí potenciál, budou nejvíce litovat řidiči, kteří jezdí po zajímavých horských silnicích a třeba i těch, kterým z velké části nebo úplně chybí asfaltový povrch.

Podvozek tohoto vozu je totiž naprosto famózní. V segmentu aut určených pro „běžné lidi“ nemá konkurenci. Přestože se nejníže umístěná část podvozku nachází až v úrovni 220 centimetrů nad zemí, v zatáčkách se auto nenaklání, po přejetí nerovností nerozhoupe. Vlastně je to právě naopak. Kola neustále zůstávají v kontaktu s podkladem a díky tomu je Forester příkladně ovladatelný a jistý. Vyzkoušel jsem si opravdu rychlou jízdu na polní cestě, kterou občas zdobily vyčnívající kameny, občas zase prohlubně od kol traktorů. Vlastně jsem tam mohl jet stejnou rychlostí, jakou bych volil na podobně profilované okresce, ovšem s kvalitním asfaltovým povrchem.



Plusy:

prostorný interiér

vynikající podvozek

kvalita materiálů a zpracování



Mínusy:

nižší výkon pohonné soustavy

absence otvoru pro lyže v zadním opěradle

malá nádrž

Základní technická data a cena:

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový čtyřválec 2,0/ 150 koní – 8,1 litru/100 kilometrů

Převodovky: automatická typu CVT

Vnější rozměry: 4640x 1815 x1730 mm

rozvor: 2670 mm

Zavazadlový prostor: 509/1779l

Max. rychlost 188 km/hod

Zrychlení 0-100 km/hod: 11,8

Ceny: od 925 000 Kč