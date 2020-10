Oproti definitivnímu snížení daně z příjmu na patnáct procent, které si přál Andrej Babiš, by se sazba za dva roky měla vyšplhat na procent devatenáct. Premiér i ministryně financí bez mrknutí oka souhlasili.

Do klíčového křesla ministra zdravotnictví hlava státu s nadšením usadila Romana Prymulu, který je nejen kapacitou v oboru, ale také propagátorem čínské medicíny a zvažovaným kandidátem SPO-zemanovci v senátních a komunálních volbách 2014. Jinak řečeno, hradní kůň.

O osudu šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje, jehož okamžitý konec žádali předsedové koaličních stran Babiš a Hamáček, též rozhodl Miloš Zeman. Doporučil mu rezignaci, která zřejmě dorazí v nejbližších dnech. Jmenování jeho nástupce je v prezidentových rukou.

A na dnešní schůzce nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice Zeman zase ukáže svaly. Nepozval na ni předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Není to nic fatálního, neboť nejde o formalizované setkání.

Přesto by ostatním účastníkům slušelo mušketýrské gesto, jímž by dali prezidentovi najevo, že na rozdíl od něj ctí pravidla a jdou do toho buď všichni za jednoho, nebo vůbec.