Ukončení, které skončí nějakou nekapitulační dohodou mezi Rusy a Ukrajinci, dohody, jež ukončí ruskou expanzi na Západ bez jediného výstřelu ze strany Aliance. Snad mají lídři Aliance, kteří se na tom včera na summitu v Bruselu dohodli, dobré informace a dobrý odhad. Nelze si samozřejmě přát nějaké další rozšíření konfliktu za hranice NATO a přímý střet Aliance s Ruskem, nejsilnější jadernou mocností světa.

Mariupol. Důkaz, že Putin se chová jako válečný zločinec

I když by Aliance nad Ruskem nepochybně zvítězila, jadernou válku s Kremlem, byť třeba omezenou, si nikdo nechce ani představit.

My Západ se ruskou agresi stále snažíme zastavit s co nejmenšími náklady. Ekonomickými i vojenskými. Po měsíci války se nám zdá, že se do docela daří. Krvácí Ukrajina a ekonomicky je zasaženo Rusko. Ale my sami sobě, s výjimkou starosti o tři miliony ukrajinských uprchlíků, dál žijeme v míru, neválčíme. A ani moc ekonomicky netratíme. A věříme, že se nám to takto podaří zvládnout. Kéž se nemýlíme.