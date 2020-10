K úspěchu mu příliš nepomůže vládní partner, ČSSD, jenž utrpěl debakl. A tak lze očekávat, že zástupci stran, které skončily na dalších místech, se spojí proti vítězi.

Babišovi to ale nevadí. Zopakoval, že mu nejde o počet hejtmanů, ale o celkovou výhru. Ta je totiž pro něj nejdůležitější vzhledem ke sněmovním volbám příští rok. Potřebuje co největší podporu občanů, protože za dvanáct měsíců se opět všichni soupeři spojí proti němu.

Premiér to popsal na příkladu Pirátů, které podle svých slov před třemi lety považoval za „hlavního spojence“. Pak se ale přidali k ostatním opozičním subjektům, které mají za program „jenom Antibabiše“. Teď je vnímá jako rivala číslo jedna. Natož v koalici se STAN.

Pochopitelně i v tomto případě mluví prioritně o sněmovním klání. V něm mu bude zdatným vyzyvatelem též ODS, která si o víkendu polepšila co do počtu radních a za týden pravděpodobně potvrdí svoji sílu v horní komoře. Petra Fialu určitě potěší, že poslankyně a výrazná tvář ODS Miroslava Němcová suverénně postoupila do druhého kola senátního klání.

V jediném sobotním vystoupení pro média Andrej Babiš také připomněl, že přivítal odchod europoslankyně Radky Maxové z ANO. Není to jediná žena, které se asi rád zbaví. Ta druhá je doposud hejtmankou Středočeského kraje a místopředsedkyní ANO – Jaroslava Pokorná Jermanová. V krajských volbách kvůli vlastním přešlapům skončila až třetí (její koaliční partneři, ČSSD a KSČM, se do zastupitelstva vůbec nedostali), takže výměna na postu krajského šéfa je zřejmá.

Politolog Jan Kubáček v rozhovoru s Deníkem hovořil o tom, že renomé Andreje Babiše a jeho ANO poškodí, pokud dosáhne „přidušeného vítězství“. A právě toho se mu od voličů dostalo.