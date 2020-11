Opravdu je kanál DOL projekt pojatý v duchu 19. století, kdy se fantazie Julese Verna prolínaly s vynálezem parního stroje a s budováním Suezského průplavu? V tom se primátor Macura mýlí.

Kanál DOL je ideově ukotvený ve 20. století. Konkrétně v komunistickém plánování šťastné budoucnosti. Tehdy se plánovaly megalomanské stavby v úplně jiném politickém kontextu než v době průmyslové revoluce 19. století.

Stačí se začíst do zápisů Společnosti Dunajsko – Oderského průplavu. Její předseda soudruh Spáčil v roce 1952 zahájil listopad čili měsíc československo – sovětského přátelství památným projevem: „Sovětský svaz je naším přítelem, ochráncem a spojencem. Genialitě soudruha presidenta Gottwalda máme co děkovat, že naše spojenectví se Sovětským svazem nabylo forem tak jasných a účinných. Jsme přesvědčeni, že SSSR nám zajišťuje uskutečnění našeho cíle, to je postavení průplavu Odra – Dunaj. I když v I. pětiletce nelze o uskutečnění hovořit, vždyť máme již její 4. rok, a i když v II. pětiletce bude nutno věnovati pozornost projektování, můžeme se s důvěrou obracet k III. pětiletce – stavitelce,“ vysvětlil soudruh Spáčil význam kanálu DOL v éře vrcholného stalinismu.

Ještě se primátor Macura odváží tvrdit, že cíl naší pětiletky stavitelky patří do 19. století? Náš přítel Sovětský svaz se sice rozpadl dřív, než se naplno projevila genialita soudruha presidenta Gottwalda, ale prezident Miloš Zeman už vyjednal s čínskými soudruhy, aby nad kanálem DOL převzali patronát místo SSSR.