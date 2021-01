Vraťme se do okamžiku, kdy to všechno začalo. V srpnu 2017 svolali společnou tiskovku ministr dopravy Dan Ťok a Správa železnic SŽ, která krátce před tím převzala všechna nádraží od Českých drah. Společně představili „Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 2018-2022“.

„Nádraží se opravují, a budou opravovat,“ zahájil tiskovku Dan Ťok (ANO). Přesto se mezi novináři našel skeptik, který vznesl zásadní námitku: „Staré železniční budovy jsou mnohdy zabedněné, ale i tak dělají genia loci danému místu. Mám pocit, že současný trend je než to prodat, raději to zbourám. Zajímalo by mě, zda se to změní. Bude možné nádražní budovy nabízet kupcům za rozumnou cenu? Když to nádraží neprodám za 300 tisíc, ale raději zbourám s náklady 200 tisíc, bude to dělat rozdíl půl milionu.“

Ťok zvídavého novináře ujistil, že strategie státu není bourat nádraží. „Za ty roky, co já jsem měl pod sebou úsek správy majetku, tak počet budov, které jsme zbourali, je v jednotkách, nikoliv v desítkách,“ doplnil Ťoka Tomáš Drmola za správu majetku SŽ.

Do roka dostal Tomáš Drmola od SŽ zlatý padák 1,6 milionu. Dan Ťok skončil na ministerstvu dopravy půl roku po něm. Na Vánoce 2020 nám SŽ nadělila pod stromeček zajímavý dáreček. Zveřejnila seznam dalších 74 budov určených k demolici. Demoliční firmy se mohou o tuto zakázku hlásit do 7. ledna 2021.

Sledujete i nadále demoliční skóre Správy železnic, pane Drmolo? Desítky nebo už stovky?