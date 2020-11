Všechno má začátek i konec. Tato organizační jednotka po 75 letech existence zanikne. Pečlivě udržované sídlo na albrechtickém náměstí půjde do dražby. Důvod? Lesy ČR se souhlasem Ministerstva zemědělství „mění strategii“.

Proč zanikne zrovna největší LS Město Albrechtice, zatímco zůstanou zachovány menší LS Bruntál a LS Jeseník? „LS Město Albrechtice se nachází mezi nimi a z logiky věci tedy právě tato správa zanikne,“ vysvětlila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová, proč má logicky smůlu zrovna ten prostřední.

Je zajímavé, jak se logika mění v průběhu času. V šedesátých letech přišla města Krnov, Jeseník a Rýmařov o statut okresního města, protože „z logiky věci“ musí být okresní město Bruntál, když leží uprostřed nově založeného okresu. Co na tom, že Krnov byl třikrát větší než okresní město Bruntál, a že okres Krnov vznikl před sto lety jako historický nástupce Krnovského knížectví?

Zřídit okresní město uprostřed okresu Bruntál bylo pragmatické a v dané situaci nejspíš správné uspořádání. Bohužel vzniklo rozhodnutím komunistů v nedemokratických časech, takže se na náš názor nikdo neptal.

Reforma „o nás bez nás“ je vždy v principu podezřelá. Netýká se to také reformy státních Lesů ČR? Státní podnik v principu patří nám všem, takže do transformace máme co mluvit. Nebo aspoň naši starostové a zastupitelé, které jsme si demokraticky zvolili do krajských a obecních zastupitelstev.