Zatímco Margita v karanténě trnul strachem o manželku hospitalizovanou s covidem, Vojtěch byl hlavní tváří celonárodního boje s pandemií. Nejdřív si Vojtěch nechal poradit od epidemiologů a nařídil plošné nošení roušek, aby zastavil „druhou vlnu“. Pak mu Babiš vyčinil, že nemá prudit voliče před volbami, tak povinné roušky zas zrušil.

Odchod z funkce ministra zdravotnictví Vojtěch oplakal. Atraktivní zpěvák Adam Vojtěch a přísný plukovník Roman Prymula několik měsíců soupeřili o první místo na žebříčku koronakrizové popularity. Když vítězný Prymula usedl do křesla ministra zdravotnictví, jako první opatření vyhlásil zákaz zpěvu.

Adam Vojtěch má šíření virů zpěvem na háku. Odešel z ministerstva zdravotnictví nejkratší cestou zazpívat Krausovi a Margitovi Sinatrův hit My Way. Zpívá se v něm: „Dostal jsem svůj díl proher, a teď, jak slzy ustupují. zdá se mi to vše moc zábavné.“ Štefan Margita se při Vojtěchově zpěvu skvěle bavil, protože už má koronáč za sebou. Kraus ujistil diváky, že na jeho pořad se zákaz zpěvu nevztahuje.