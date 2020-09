Informace o čistém příjmu Maděrovy následovníky stála další roky soudních tahanic. Minulý týden kancelář prezidenta musela s tím velkým státním tajemstvím ven. Považte, že Mynář bral 1,6 milionu čistého ročně, a to ani neměl prověrku. Ovčáček bral o něco méně, ale měl brát ještě méně, protože je líný splnit i tak jednoduchý úkol jako najít Peroutkův článek vlevo dole.

Mynářovo a Ovčáčkovo tajemství je venku. Nejstřeženější světové tajemství se podařilo prolomit už v dubnu, když Pentagon na nátlak veřejnosti oficiálně zveřejnil tři videa zachycující neidentifikované létající předměty. USA přiznaly že VIDEA JSOU PRAVÁ!!! Honem to sdílej, než to smažou. Americká armáda sice pochybuje o mimozemském původu jevů na záběrech, ale současně musela s pravdou ven: neví o jaké objekty se přesně jedná. Lžou! Každý konspirátor přece viděl Fakta X a video s pitvou mimozemšťana, a navíc ví jaké tajné výzkumy vláda provádí v uzavřené Oblasti 51, co tam natočili falešné přistání na měsíci. Jo, a kromě toho taky minulý týden vědci našli stopy života na Venuši a Babiš hned potom obnovil krizový štáb.