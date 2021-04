Poznámka Fidela Kuby - Smutné vítězství vláčkařů

Lokálka z Bruntálu do Malé Morávky i Hvozdnický expres do Svobodných Heřmanic jsou dnes především turistickou atrakcí. Výletní vláčky podporuje kraj a miluje početná komunita železničních srdcařů. Přesto obě trati v březnu měly namále. Poslanec Martin Kolovratník (ANO) navrhl do drážního zákona možnost „zakonzervování tratí“ po kterých jezdí méně než 1 500 vlaků ročně. „Zakonzervovat trať“ laikům zní celkem nevinně. V hantýrce zákonodárců a státních podniků to ale znamená vytrhat koleje a nahradit je třeba cyklostezkou.

Foto: Deník