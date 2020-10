V rámci koronavirových opatření bylo v krnovském divadle zrušeno osvětové show mistra etikety Ladislava Špačka. Radí nám jak přizpůsobit společenské konvence pandemii. Jak sladit roušku s motýlkem nebo kravatou, zda smí dámy respirátor ozdobit broží nebo jestli se po přivítání stiskem ruky jako první dezinfikuje dáma či společensky výše postavený hostitel.

František Kuba | Foto: Archiv Deníku

Ministr zdravotnictví Roman Prymula logicky zdůvodnil, proč nastal čas obětovat divadla, školy i restaurace. Počty pacientů s koronavirem v nemocnicích se mohou během týdne zdvojnásobit. Kapacita zdravotního systému by mohla být vyčerpána do konce října. Máme plán B, co se stane v listopadu, pokud současná opatření nezaberou?