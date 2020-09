V Krnově v bývalých kasárnách developer dokončil komplex rezidenčních bytů Nová kasárna. Postavil novou ulici, pro kterou je potřeba vymyslet název. Diskuse zastupitelů byla zábavná.

František Kuba | Foto: Archiv Deníku

Když komunistický zastupitel prosazoval ulici Květná, všichni si klepali na čelo, jak se to bude listonošům plést s ulicí 9. května. Zmatený zastupitel pobavil kolegy, když zapomněl hlasovat pro svůj návrh. Květná to nebude. Větší podporu měla ulice Lichtenštejnů. Kníže vládnoucí lichtenštejnskému státu má podle ústavy nárok užívat titul Vévoda krnovský. Lichtenštejnové získali Krnovsko v roce 1622 a s jejich vládou byla spojená nejen rekatolizace, ale i rozkvět regionu. Financovali obnovu vyhořelého poutního kostela na Cvilíně, výstavbu Střeleckého domu i krnovské nemocnice, darovali pozemky pro vznik Mikulášské ulice i gymnázia. Krnov by si Lichtenštejnskou ulici zasloužil, ale hlasů bylo pořád málo.