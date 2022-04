Pěna dní: Válka se vrátila a dupe za dveřmi

Ovšem už 30. března v tom samém deníku vychází článek s titulkem „Protest redaktorky v ruské televizi byl jen inscenací pro Západ. Teď mluví o zrušení sankcí“. Podle něj redaktorka, která za svůj protest dostala pokutu v přepočtu asi 11 tisíc korun, nyní vystupuje v západních televizích a žádá zrušení sankcí proti Rusku.

Autor je spisovatel

Autor článku z toho vyvozuje, že, cituji: „podle některých expertů na ruskou hybridní válku byl celý její protest zinscenovanou ruskou psychologickou operací vůči západnímu publiku. To je zvědavé na život sankcemi izolovaných Rusů i na jakékoliv známky protestů. Rozhovory s Ovsjannikovovou na stanicích, jako je italská Rai Tre nebo americká ABC, tuto zvědavost pomáhají ukojit. Zároveň tak ale miliony diváků slyší dobře vyškolenou ruskou propagandistku, jak hovoří o tom, že protiruské sankce, které jsou trestem za agresi Kremlu vůči Ukrajině, by měly být zrušeny.“

No – je to síla, napadne člověka jen. Ještě před čtrnácti dny to byla „odvážná novinářka“, teď už to je „dobře vyškolená propagandistka“. Přede dvěma týdny jsme všichni hrdě sdíleli uniklé video, a přitom jsme byli, jako užiteční idioti, součástí plánu ruské tajné služby. Anebo taky ne. Vždyť v článku se píše, že si to myslí „někteří experti“.

Takže jiní si to třeba nemyslí. Co když je to opravdu odvážná novinářka, která prostě jen zároveň tvrdí, že sankce dopadají těžce na obyčejné Rusy? Pravda – nechali by Rusové takovou ikonu odporu mluvit v americké ABC? Těžko, řekne si člověk.

Výsledkem celé kauzy je ztráta důvěry v média. A to se někomu hodí. Anebo si to ta média prostě jen zaslouží.

