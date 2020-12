Otevřeno. Co nás čeká?

V klasické rockové písní Hotel California se zpívá: „Mohlo by to být nebe, mohlo by to být peklo.“ Sedí to i na pootevření života, ke kterému se rozhodla vláda. Pokud to bude fungovat, počet nově nakažených nestoupne, lidem spadne mlýnský kámen ze srdce.

Foto: Deník