Mnozí Evropané se ještě i v polovině února tvářili, že Spojené státy vlastně nepotřebujeme. Že jsme přece EU, máme půl miliardy obyvatel, jsme civilizovanější, sociálnější, máme lepší směrnice téměř na cokoli a Amerika vlastně není žádným vzorem. Mnoho Evropanů, hlavně těch nalevo, to říkalo desítky let. Když v USA vyhrál někdo tak příšerný jako Donald Trump, tak se k nim přidalo ještě mnoho dalších. Naštěstí Amerika se s vážnou chorobou jménem Trump dokázala demokraticky vypořádat a už má zase normálního, slušného prezidenta, za kterého se nemusí stydět.

Kreativita. Díky uprchlíkům

Bylo až pozoruhodné, že i mnoho z těch, kteří nemohli přijít Trumpovi a Americe na jméno, říkalo, že vlastně Putin není tak strašný, že se to s ním dá a že okupace Krymu a válka na Donbasu jsou jen takové „malé excesy“. Přitom každý, kdo měl trochu oči, musel vidět, že putinismus mutuje z relativně měkké diktatury ve stále brutálnější režim s agresivními choutkami nejen vůči okolí, ale i vůči Západu.

Mnoho Evropanů, s námi Čechy na jednom z prvních míst, ale dál dělalo s Rusy zásadní kšefty, bralo od nich všechen plyn, skoro všechnu ropu a na exportu do Ruska a investicích v Rusku bohatlo. Včetně bývalého nejbohatšího Čecha, který základ svého impéria postavil na ruských kšeftech. To je třeba připomínat ve chvíli, kdy se ukazuje na Němce jako na ty, kteří s Putinem dělali obchody. Ale my, ne Němci, máme z Ruska 100 procent dováženého plynu.

Spojenec Amerika

Ale dobře, vzpamatovali jsme se. My Češi, my Evropané. Tváří v tvář šílené barbarské ruské agresi jsme našli odvahu pomoci Ukrajině, ztrestat Kreml. A znovu objevit sílu spojenectví se Spojenými státy. Tři summity v Bruselu, NATO, EU a také G7 demonstrovaly sílu tohoto spojenectví. Spojené státy nás Evropu podržely vojensky, daly jasně najevo, že budou hájit každý metr území Aliance, podržely nás energeticky, dodají nám tolik plynu, kolik dodat mohou, pomáhají nám finančně i jinak s uprchlickou vlnou, do USA bude moci přijít sto tisíc ukrajinských uprchlíků.

Je čas, abychom my Evropané udělali víc. Ukončit vztahy s putinovským Ruskem a obnovit plné partnerství s USA. Včetně Transatlantické obchodní a investiční dohody, zvýšení role Evropyv NATO, úzké spolupráce ve světové politice, obrany demokracie ve světě. A samozřejmě pokračovat v pomoci Ukrajině. Vším, čím společně s USA pomoci dokážeme.