Přístup Čechů k přijetí společné evropské měny je komplikovaný a kromě výše zmíněného vtipu o něm nejlépe vypovídá asi to, že se tento vtip už ani nevypráví. Euro je většinou společnosti nenáviděné, naopak koruna zbožštěná. Není to nelogické, koruna je symbol, který národ tmelí. Naneštěstí si toho jsou vědomi i politici a právě symbolické roviny tuzemské měny poslední dekádu rádi využívají i zneužívají.

To je však pouze jedna část hry, kterou politici s korunou hrají. Koruna je vedle symbolu stále především měna, s níž stát může různě nakládat. Pokud se rozhodne, může ji posílit. To se u nás příliš neděje, tato hra bývá výsadou spíš velkých států typu USA a Číny.

Pro korunu je příznačnější jiná hra: oslabování neboli devalvace. Té jsme si užili třeba v neslavných letech 1953 a 2013, pokaždé z důvodů, které v té době působily racionálně. Pokaždé na tom někdo výrazně prodělá, nejčastěji drobný střadatel či spotřebitel.

Rok 2013 je vůbec důležitý. Jím končí poslední éra, kdy Česko mohlo přijmout euro za důstojných kurzových podmínek. Koruna se po nejhorší fázi krize pohybovala na úrovni mezi 23 a 25 korunami za euro, kdyby se politici trochu posnažili, mohli jsme mít dnes společnou měnu na úrovni tehdejších 22 korun za euro. Ale my jsme raději řešili vnitropolitické války, kabelky, fiktivní tuny zlata a vítali vzestup populismu.

V roce 2013 ale Česká národní banka přistoupila k tomu, že korunu uměle srazila na úroveň 27 korun za euro, kde ji držela pět let. Někteří investoři si přišli na neskutečné peníze, protože s touto situací uměli dobře naložit. Běžný člověk to ale poznal na mírném zdražení zboží v obchodech a dražší dovolené. Tolik to ale nepocítil, protože zároveň extrémní rychlostí rostly mzdy.

Nová doba

To však nyní končí. Kvůli pandemii a následným krokům nejen české vlády přišla krize. Ekonomika klesla již v prvním kvartálu, a to nouzový stav trval pouze 14 dní ze sledovaného období. Na rychlý růst mezd tedy můžeme zapomenout. Respektive můžeme zapomenout na jakýkoli růst mezd, spíše se připravme, že řada z lidí přijde o práci.

A koruna? Naše slavná měna příliš slavná nebude. V důsledku her z posledních deseti let koruna padá, zatím se drží někde kolem 27 za euro. Zajímavější ale je odhad samotné české centrální banky. Ta sice korunu i nadále vidí někde na této hranici, ale zatím nepříliš nahlas říká, že koruna může jít i kamsi k 32 Kč za euro. Tento scénář by platil, pokud by Evropu i Česko zasáhla druhá vlna koronavirové pandemie. Tedy není to zcela nemožné.

Co to přinese? Další zdražení v řetězcích, které většinou nakupují v eurech. Drahé dovolené, které jsou od ceny eura přímo odvislé. Tedy zchudnutí většiny Čechů.

Pojďme vyprávět nový vtip. Chtějme euro přijmout ode dneška za 10 let. A za rok nechť to je za 9 let a ani o den déle. Seberme tuzemským politikům hračku, jejíž pomocí nás ožebračují.