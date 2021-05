Roman Gallo | Foto: Archiv Romana Galla

Co je psáno, to je dáno, říkávalo se dříve. Dnes už se to moc neříká. Žijeme v době, kdy veřejný prostor je naplněn těžko rozpoznatelnou směsí informací, polopravd a falešných zpráv.Výsledkem pak je, že lidé nevědí, čemu mají věřit. Buď přestávají důvěřovat čemukoli, nebo jsou schopni za pravdivé pokládat i naprosto bláznivé teorie.