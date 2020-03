Středopravé strany postupně ohlašují uzavírání koalic do krajských voleb. V plzeňském regionu se obnovuje staré souručenství ODS a TOP 09, které podporuje bývalý vítěz všech místních hlasování Jiří Pospíšil. Jeho úkrok doprava je dán nejen jeho politickým přesvědčením, ale také zklamáním z lavírování STAN a zkušeností z pražské magistrátní praxe, kde to topce s Piráty a Čižinského uskupením příliš neklape.

Foto: Deník

Pospíšil sice trojstrannou metropolitní vládu bourat nechce a se skřípáním zubů to zřejmě doklepe do konce čtyřletého období, ale Deníku potvrdil, že příště by uvítal spojenectví dvou pravicových stran. A posteskl si, že s ODS by mohli daleko víc komunikovat i současní partneři TOP 09 ve vedení Prahy. Pro sněmovní volby v široké opoziční spolupráci dokonce vidí jedinou šanci, jak porazit Babišovo ANO.