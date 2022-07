Lidé nakupují méně. Místo aby šli do restaurace na oběd, nosí si hotovky do práce. Máslo bude za chvíli vážně za stovku. Hypotéky začínají být neúnosné už i pro slušně vydělávající rodiny. A k tomu strach ze zimy. Už teď se ze záloh na plyn protáčejí panenky.Inflace překročila závratných sedmnáct procent. Úspory se scvrkly. Domácnosti nevědí kudy kam. Ví to vláda?

Zmrazit, nezmrazit...

Navrhla úsporný energetický tarif, který by měl pomoci přežít, i kdyby Rusko vypnulo plyn. To je asi v pořádku. Není to však lék na znehodnocování měny. Proč je inflace skoro nejvyšší v Evropě? Proč se vyplatí zajet do Německa, kde ušetříte nejen na pohonných hmotách, ale prakticky na všech potravinách? A to jsou přitom průměrné německé mzdy skoro třikrát vyšší než zdejší.

Nemají obchodní řetězce nepsané dohody? Nemají je pumpaři? Nejsou čeští spotřebitelé příliš měkcí? Nebo za to může chaotická podpora nepodpora v době covidu?

Odpověď neznají ani experti. Nikdo nevidí dobrý konec. Vláda Petra Fialy se ocitla mezi Skyllou a Charybdou. Pokud bude lidem pomáhat s drahotou, bude zvyšovat inflaci. Pokud jim nepomůže, zavleče zemi do krize.

A ještě ten zatracený covid

Najít řešení však musí. Od toho tu je. Vládnout v lehkých časech je lehké a radostné. V těžkých časech to chce inteligenci a vytrvalost. Dámy a pánové u moci teď ze sebe musí vymáčknout všechno.