Rodinný dům je optickým klamem. Domácí relaxují pohledem na Lysou horu

Liškovi byli v situaci, kdy čekali dítě, moc peněz také neměli a do toho je hodně tlačilo, kde budou bydlet. Řešení nakonec našli s pomocí rodičů, kteří jim poskytli část slunné zahrady. Prakticky svépomocí, jen s podporou rodiny a známého – zedníka Jury, a tedy bez povolání běžných řemeslnických firem zvládli postavit domov, na který budou pyšní do konce života. Mimo to mohou odpočívat při pohledu na královnu Beskyd - Lysou horu.

Noční pohled. | Foto: se svolením Grand Prix architektů a Zdeňka Lišky