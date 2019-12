Co se Vám vybaví, když se řekne Opavsko nebo Krnovsko?

V Krnově jsem prožil krásné dětství a mládí. Mým milovaným domovem je už více než čtyřicet let Opava. Za tu dobu jsem se stal opravdovým patriotem. Opavsko toho nabízí skutečně hodně. Má hezkou krajinu, zajímavou historii. Oceňuji i to, že tady mají lidé možnost kulturního a sportovního vyžití, což se mi vždycky líbilo. Dvacet let jsem hrával závodně volejbal, s přibývajícím věkem sportuji už jen rekreačně. V Opavě se rovněž narodily naše děti i vnoučata, a co se mě týká, našel jsem v ní zaměstnání, které mě nejenom naplňovalo, ale naplňuje stále.

Nejoblíbenější místo v okrese?

Musím potvrdit, co jsem už řekl, protože už od mého mládí je to samotná Opava. Pokaždé, když jsme jí projížděli, říkali moji rodiče: „Ta Opava je ale hezké město.“ Tenkrát jsem vůbec netušil, že se v ní usadím. Strávil jsem v ní dlouhé roky a opustil jsem ji s rodinou teprve před několika lety. Přestěhovali jsme se do Skrochovic a tam jsem si mnohá místa už také oblíbil. S manželkou a psem se rádi procházíme například v okolí Pochně nebo Býkova.

Máte životní vzor?

Řekl bych, že jím byl částečně můj otec, který výrazně přispěl i k mému rozhodnutí stát se taky lékařem. On sám byl plicním lékařem, ale známější byl jako krnovský básník Dušan Cvek. Krnovský proto, že jsme v tom městě bydleli. S oblibou mi tvrdíval, že radiologie je taková patologie zaživa, a v podstatě měl pravdu.

Jaký jste byl student?

Děkuji za optání. Nechci se chlubit, ale myslím, že dobrý. Alespoň si učitelé v tomto směru nestěžovali.

Kde jste potkal svou životní partnerku?

Poznali jsme se na krnovském gymnáziu a chodit jsme spolu začali v tanečních kurzech. Vodíval jsem ji nejdříve po tanečním parketu a potom jsme se přes romantické schůzky dostali až do svatební síně. Z ní jsme zamířili do manželství, které trvá už téměř padesát let.

Dovedete si představit, že byste žil někde jinde?

Jsem dokonale spokojený s místem, kde žiji. Moc se mi líbí pobyty u moře i na horách, ale jen jako turistovi. Rozhodně si nedovedu představit, že bych tam žil trvale.

Životní motto?

Dělej věci tak, aby ses za sebe nemusel stydět.

Proč čtete Deník?

Jsem celoživotním sportovním fandou, a noviny jsem proto četl pokaždé odzadu. Deník pročítám, abych se dověděl podrobnosti z opavského sportu, zejména z fotbalu a basketbalu. Jsem totiž vášnivým fanouškem pasivního sledování všech možných sportů. V Opavě sleduji především basketbal, který hraje můj syn, a jsem celá desetiletí fandou opavského fotbalu. Když všechno aktuální kolem sportu zjistím, přicházejí na řadu i další zprávy týkající se života a událostí z Opavska.