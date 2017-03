Zlaté české ručičky dříve a dnes

/TÉMA/ Mají dnešní žáci a mladí lidé vztah k řemeslu, technice a manuálním dovednostem? Jsou k tomu vedeni? Budou mít firmy v budoucnu dostatek dobrých techniků?

V posledních letech se hledají způsoby, jak zájem žáků o technické vzdělávání podpořit. Pořádají se soutěže, děti už ve školkách pracují s technickými stavebnicemi, vrací se důležitost pracovní výchovy. Na Bruntálsku se na technické vzdělávání nezanevřelo. Naopak, strojírenské firmy spolupracují se školami a hledají talenty.

Jak podpořit technické vzdělávání? Soutěží

Soutěž Talenty pro firmy – T-profi počátkem března v Krnově prověřila technické dovednosti dnešních žáků. Soutěžní týmy měly za úkol sestavit ze stavebnice Merkur podle návodu během tří hodin funkční model tiskárny.

„V každém týmu spolupracovali tři žáci základních, tři studenti středních škol, jeden pedagog a jeden zástupce firmy," upřesnila Judita Žáčková, poradkyně Okresní hospodářské komory Bruntál. Tříčlenná porota pak hodnotila například to, zda je výrobek sestaven podle návodu, strukturu zařízení, funkčnost, ale i to, jak členové týmu spolupracovali.

„Je důležité, aby se dospělí žákům a studentům věnovali, aby je v rozvoji technických dovedností podporovali, bez toho to nejde. Když jsem na soutěži pozoroval žáky při práci, měl jsem z toho radost. Viděl jsem děti a mladé lidi, kteří mají chuť a snahu montovat.

Podle mě se nemusíme bát, že zlaté české ručičky zmizí," uvedl krnovský podnikatel a člen Okresní hospodářské komory Bruntál Květoslav Bašista, který byl jedním z organizátorů soutěže.

Technické obory na Bruntálsku nabízí tyto veřejné školy>> Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál

>> Střední škola automobilní Krnov

>> Střední škola průmyslová Krnov

>> Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov

>> Střední škola zemědělství a služeb Město Albrechtice

>> Střední odborná škola Bruntál

Vítězové T-profi jedou na finále do Prahy

Finalisté soutěže T-profi Jakub Herman, Ludvík Remešek, Jiří Vyslucha (ZŠ Město Albrechtice), Jáchym Hammer, Lukáš Dvořák a Daniel Koník (Střední průmyslová škola Krnov). foto: ZŠ Město Albrechtice

Jiří Vyslucha, páťák z albrechtické základky, chce být inženýrem. A co bude jako inženýr dělat? „Stavět kosmické lodě," upřesňuje Jirka svůj sen, k němuž dělá první kroky už teď.

Spolu se svými spolužáky Ludvíkem Remeškem a Jakubem Hermanem a třemi středoškoláky z krnovské průmyslovky pojedou jako vítězové krajského kola soutěže T-profi na finále do Prahy.

Jak soutěž probíhala? „Zadání a instrukce jsme obdrželi až na místě. V časovém limitu tří hodin měly děti postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice Merkur," uvedla pedagožka Erika Kynická, která žáky na soutěž doprovodila.

„Naše skupina horoucně a věcně přemýšlela, konstruovala a asi během dvouapůlhodinového soustředění složila funkční přístroj podle zadání. Pak už jsme jen netrpělivě čekali na posouzení odborné poroty a vyhlášení výsledků," doplnila. Precizní provedení a týmová spolupráce nakonec přinesly družstvu 1. místo a čeká je finále. To se uskuteční v Praze 27. dubna. Držíme palce.

Kroužky a pasco sondy v Jindřichově

Páťáci z Jindřichova (Jan Zavadil, Tomáš Rusnyák a Michal Čech) se svými staršími kolegy (Otto Pedack, Pavel Peter, Daniel Priesečan) ze Střední školy zemědělství a služeb Město Albrechtice v soutěži T-profi. foto: Deník / Gabriela Mathiasová

Jednou ze základních škol, kde žáci mají dostatek možností rozvíjet své technické dovednosti, je ta v Jindřichově.

„Děti mohou chodit do technického kroužku, máme nakoupené stavebnice Merkur, také ve výuce přírodovědných předmětů chceme, aby žáci vše viděli názorně a mohli si věci vyzkoušet, používáme například pasco sondy, což jsou moderní experimentální systémy," popsal podporu technického vzdělávání pedagog ZŠ Jindřichov Petr Kubicz, který také připravoval žáky na soutěž T-profi. A přípravu nepodcenili.

„Už před Vánocemi domluvili společné tréninkové setkání se studenty z albrechtické zemědělky, s nimiž jsme byli v týmu. Děcka měla tři hodiny na, sestavení funkčního jeřábu s pohonem elektromotoru, otočnou kabinou a jednoduchým kladkostrojem ze stavebnice Merkur," popsal přípravu Petr Kubicz. Jejich tým se sice v soutěži nakonec umístil na pátém místě, ale to nebylo to nejdůležitější.

Zatímco si děti z jednoho z výše umístěných týmů stěžovaly, že je starší k práci moc nepustili, jindřichovští páťáci si spolupráci pochvalovali. „Jsem rád, že nás starší nenechali jen se dívat," řekl po skončení soutěže Tomáš Rusnyák. „Spolupráce byla dobrá," souhlasil jeho spolužák Michal Čech.

Mít maturitu, nebo se vyučit? Automobilka nabízí obojí

Tým ve složení Dominik Kolář, Josef Trnovec, Daniel Chládek (Střední škola automobilní Krnov), Dominik Urbášek, Robin Otýpka, Viktorie Nečesaná (ZŠ Smetanův okruh, Krnov) obsadilv soutěži T-profi 3. místo. foto: Deník / Fidel Kuba

Novinkou v nabídce studia na Střední škole automobilní v Krnově bude od 1. září 2017 možnost získat za čtyři roky studia současně výuční list i maturitní vysvědčení.

„Naší škole se jako jedné z mála v Moravskoslezském kraji podařilo zapojit do projektu ministerstva školství s názvem Maturita + výuční list. Žáci vybraných studijních oborů budou mít možnost po úspěšném ukončení 3. ročníku vykonat závěrečnou zkoušku v určitém učebním oboru a tím získat výuční list.

Dále žák pokračuje ve studiu bez ohledu na výsledek zkoušky a po úspěšném ukončení 4. ročníku přistupuje k vykonání maturitní zkoušky," popsala nový systém ředitelka školy Věra Predikantová.

„Na naší škole se jedná o spojení dvou oborů – výuční list mohou žáci získat v oboru Mechanik opravář motorových vozidel a maturitní zkoušku v oboru Autotronik," doplnila ředitelka.

Zacházení s materiálem chce talent… jako umění

O důležitosti technického vzdělávání je přesvědčen i bývalý předseda Okresní hospodářské komory Bruntál Jaroslav Balcárek, který před odchodem do důchodu pracoval jako technický specialista v krnovském Strojosvitu.

„Pracovali tam řemeslníci, kteří měli cit pro materiál – železo, dřevo… Když si na to vzpomenu, dodnes cítím úžas nad tím, co dokázali, a jsem hluboce přesvědčen o tom, že děti na základní škole by se měly základy řemesel učit. Zcela jednoznačně," doporučil krnovský konstruktér.

„Kdysi jsme měli kroužky, kde jsme se učili rozdělávat motory, brousit nože, ve školách bylo k dispozici veškeré nářadí. Když někdo umí zacházet s nástroji a má cit pro materiál, má to nejméně stejnou hodnotu, jako když se třeba někdo jiný dokáže naučit učivo zpaměti. To by měly děti vědět, naučilo by je to vážit si spolužáků s tímto talentem," říká Jaroslav Balcárek.

