Zesnula boromejka Darie, zdravotní i řádová sestra

Albrechtická nemocnice je jediná, kde mohly i za komunistického režimu oficiálně pracovat řeholnice. V neděli 12. března zesnula boromejka Darie Anastazie Karchová, oblíbená zdravotní sestřička i řádová sestra.

Boromejka Darie Anastazie Karchová (vpravo) byla v nemocnici ve Městě Albrechticích zdravotní i řádovou sestrou. Zesnula v neděli ve věku 93 let. Na snímku je s bývalou kolegyní sestřičkou Marií Andrysovou, se kterou ji spojilo celoživotní přátelství.Foto: Stanislav Konečný

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vznikla v 17. století ve Francii. Ve Městě Albrechticích řád působí od roku 1872, když zde boromejky z Těšína získaly pozemek na stavbu kláštera.

Albrechtické boromejky se věnovaly nejen modlitbám, ale také pacientům v albrechtické nemocnici. Před válkou milosrdné sestry boromejky působily v mnoha nemocnicích, školách a sociálních ústavech, ale v padesátých letech jim začaly těžké časy. Čekal je útlak, pronásledování i věznění ze strany komunistického režimu.

Jen v odlehlém pohraničí, kde byl nedostatek zdravotnického personálu, byly řeholnice tolerovány. Díky tomu albrechtická komunita boromejek téměř neztratila kontinuitu. Jejich albrechtický klášter dokonce ani nebyl zkonfiskován, pouze přešel pod správu Charity. Díky tomu Darie Anastazie Karchová jako služebnice Boží si mohla ponechat své řeholní roucho a současně pracovat v albrechtické nemocnici, kterou její kongregace vybudovala.

Sestra Darie se narodila v roce 1924 ve Svibicích, kde se jako malá holčička v kostele, ve škole i při svém pobytu v nemocnici setkávala s boromejkami. Už jako velmi mladá zatoužila mezi ně patřit.

Do kongregace vstoupila v roce 1940. Působila v mnoha řeholních komunitách. Kromě Města Albrechtic také v Šumperku, Praze, Znojmě, Brně, Místku i v Prachaticích. V roce 1965 vystudovala zdravotnickou školu v Krnově a pak celý profesní život pečovala o pacienty ve Městě Albrechticích.

„Sestra Darie i moje maminka se rozhodly až po čtyřicítce doplnit si vzdělání večerním studiem na krnovské zdravotní škole. Ještě si vzpomínám, jak jsem ji vozil autem do školy do Krnova. Tam vzniklo jejich celoživotní přátelství. Během těch padesáti let si nikdy neřekly jediné křivé slovo," zavzpomínal na sestru Darii Stanislav Konečný z Města Albrechtic.

Jeho maminka a sestra Darie jako vrstevnice a spolužačky v albrechtické nemocnici společně začínaly na plicním oddělení, pak přešly na urologii. Při setkáních vždy rády vzpomínaly na primáře Vaňka, Vaňuru i Čížka i na řadu dalších kolegů, se kterými prožily v albrechtické nemocnici kus historie.

„Sestra Darie zde působila až do odchodu do důchodu v roce 1988. I ve svém vysokém věku byla činná, několik let pečovala o hosty v mateřinci pod Petřínem. Vynikala humorem, dobrotou a obětavostí. Roku 2005 se vrátila do Města Albrechtic, kde sloužila na vrátnici.

V posledních letech života se modlitbou, odevzdaností a přijímáním svého utrpení připravovala na setkání se svým Pánem," popsaly boromejky závěr života Darie Anastazie Karchové, která zesnula 12. března ve věku 93 let. Bude pochována na albrechtickém hřbitově.