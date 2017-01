Železničtí modeláři lákají do Lhoty na své jízdy

Zajímavým způsobem si v Krnově zajistili propagaci železničtí modeláři ze Lhoty u Opavy. Návštěvníci Flemmichovy vily si mohou kromě aktuálních výstav povšimnout i vitrínek s mašinkami, jako jsou Štokr, Kyklop nebo Kocur.

Vláčky v krnovské Flemmichově vile jsou jen ochutnávkou toho, co vytvořili železniční modeláři ve Lhotě.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Není to ale jen výstava. Je to i pozvánka na ježdění pro veřejnost, které spolek železničních modelářů pořádá ve Lhotě u Opavy, a to vždy jeden víkend v měsíci od 13 do 17 hodin. Nejbližší příležitost na tematický výlet do Lhoty máme právě tento víkend 21. a 22. ledna. Vláčky tam jezdí v nové škole na ulici Komenského 135.

Spolek působí ve Lhotě už pátým rokem. „Kolejiště, které zde budujeme, patří k největším na Moravě. K dispozici máme plochu 80 metrů čtverečních. Samotný model kolejiště se rozprostírá na ploše 30 metrů čtverečních. Železnice je v měřítku 1:87. Naší modelářskou snahou je přiblížit se období,kdy diesely začaly nahrazovat páru," zvou modeláři do Lhoty.

Jejich hlavní prioritou jsou ozvučené lokomotivy a stavby vlastnoručně vyrobené. Většina jich vychází ze skutečných předloh a reálných nádraží.

O tom, jak pečlivě jsou stavby a pozemky zpracovány, si můžete udělat představu už v krnovské Flemmichově vile. V zahrádce u nádraží si můžete povšimnou bílého i červeného zelí na záhonu ze sypké hlíny, rajčat s tyčkami, plotu ze železničních pražců, odložených koleček i funkčních okapů.

Předlohou budov jsou například obě vlaková nádraží v Opavě, v Kravařích ve Slezsku a Suchdole nad Odrou a další. Rovněž stromečky, ať už listnaté či jehličnaté si modeláři vyrábí sami. Kolem trati jich roste několik tisíc. Kolejiště a lokomotivy jsou řízené počítačem, který simuluje reálný čas.

Po kolejišti s šedesáti výhybkami v délce 350 metrů se prohání až 30 vlakových souprav.