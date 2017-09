Zchátralé budovy v kasárnách šly k zemi

Hromada sutě zůstala po dvou neobývaných a zchátralých domech v areálu bruntálských kasáren.

Z dvou zchátralých domů v kasárnách zůstaly jen hromady suti. Foto: Ladislav Olejníček

Obě po desetiletí hyzdily celé okolí a navíc představovaly značné riziko vážných úrazů. Nebylo žádným tajemstvím, že je čas od času navštěvovali bezdomovci a ke svým hrám se sem uchylovaly děti z okolí. „My jsme o tom samozřejmě věděli, ale nebylo v našich silách zcela tomu zabránit. To by tam musel být někdo neustále a to prostě není možné,“ svěřil se jeden z městských strážníků.

Demolici schválili bruntálští zastupitelé už v listopadu loňského roku. Samotné bourání přišlo na řadu až po vyřízení všech nezbytných formalit. Během několika málo dnů tak zbyly z rozpadajících se domů jenom nevelké proluky. Tento stav ale není konečný. „Jsem rád, že došlo k demolici. V posledních letech reálně hrozilo, že by se objekty mohly proměnit v něco na způsob ubytovny pro nepřizpůsobivé. Na jejich místech zrealizujeme nové záměry, které budou mít podobu především odpočinkových ploch,“ sdělil tiskový mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Demolice je nákladná záležitost a někoho možná překvapí, že náklady na ně přesáhly milion korun. Osmdesát procent celkových nákladů ale bylo hrazeno z dotace ministerstva pro místní rozvoj.

Obyvatelé této čtvrti se dočkají postupné kultivace prostředí a město tak zamezí tomu, aby zde vznikala nová nežádoucí ubytovací zařízení. „Namísto budov vznikne park s posezením a BMX dráha pro děti. Doufáme, že park bude sloužit více lidem a že nám Bruntál zkrášlí,“ řekla projektová manažerka z oddělení investic a dotací Městského úřadu v Bruntále Zdeňka Zlámalová. Podle jejích slov chce vedení města Bruntál zabránit rozšiřování této lokality a obydlování dalších domů nepřizpůsobivými občany.

Pracovnice Open House Veronika Žáková si myslí, že celkový problém se sociálně vyloučenou lokalitou demolice a následná rekonstrukce nevyřeší, ale mohl by to být jeden z dílčích kroků: „ Dobré je, že si děti budou mít, kde hrát a možná je to naučí se lépe o to okolí starat a nám to pomůže při terénní práci s nimi. Ale v této lokalitě je potřeba řešit hlavně to ubytování. Musí se zamezit sestěhovávaní nepřizpůsobivých občanů na jedno místo. Alespoň se zastaví rozšiřování té lokalitu,“ vysvětlila Veronika Žáková.

