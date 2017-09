Zažít Krnov jinak

Sousedská pouliční slavnost? Krnované už vědí, co to znamená. Akci Zažít město jinak zde tuto sobotu pořádají již počtvrté.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Venkovní kavárny, stánky s nejrůznějším zbožím, pestrý program. A hlavně lidé, kteří se všichni alespoň od vidění znají, protože jsou z Krnova a setkávají se, aby si užili společné odpoledne. Taková bývá akce Zažít město jinak.

Akci zorganizovala parta krnovských nadšenců ve spolupráci s iniciativou Auto*Mat, kdy se alespoň na krátkou chvíli promění ulice a chodníky na prostor příjemnější pro život.

„Je to skvělá příležitost dát prostor místním umělcům, povzbudit jejich kreativitu a vytáhnout jejich aktivity do ulic přímo mezi další sousedy. Přijďte za námi na most poznat své sousedy, pobavit se, koupit si něco dobrého od místních šikovných kuchařek, poslechnout si hezkou muziku a básně, prodat či koupit zajímavé věci na bleším trhu a dozvědět se třeba i něco zajímavého o historii Krnova,“ uvedli organizátoři.

Do programu se zapojí také krnovská knihovna. „Čeká vás knižní bazar, deskovky, knížky, čtení, pokusy s vodou a další,“ uvedli knihovníci.

Akce se koná na prostranství v okolí historického mostu přes řeku Opavu 16. září od 13 hodin.