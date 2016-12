Zátorský zmrzlík: vemte si plavky nebo aspoň špekáček

Zátorský zpravodaj upozorňuje na zajímavý sváteční obyčej: „Když se dívka chtěla dovědět, jestli se už konečně bude vdávat, mohla prosekat na rybníku led a podívat do vodních hlubin. To, co spatřila, ji mělo příští rok potkat."

dnes 09:33 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na Nový rok se bude sekat led v Zátoru Loučkách u Restaurace na kanále, ale ne kvůli dívčímu věštění sňatků z hlubin. Náhon u elektrárny se 1. ledna 2017 ve 14 hodin stane dějištěm již třetího ročníku akce Zátorský zmrzlík. Kromě příznivců otužování a sportovců jsou zváni i zvědavci, kteří chtějí vědět, co s člověkem udělá ledová novoroční koupel. Pokud se organismus moc nerozmazluje, mohou si vodu v náhohu bez rizika dopřát i dříve narození. Proto Zátorského zmrzlíka pořádá obec Zátor ve spolupráci se Zátorským klubem seniorů. „Na Nový rok se opět sejdeme na elektrárně Zátor, podpoříme všechny otužilce a společně vkročíme do roku 2017. Občerstvení v podobě svařeného vína a čaje zajištěno. Tamní krb bude rozpálen a vy budete mít možnost si opéct špekáček. Nezapomeňte si jej přibalit," vzkazují organizátoři otužilcům i těm, kteří je přijdou povzbuzovat.

Autor: František Kuba