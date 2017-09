Zastupitelé budou jednat o koupališti

Využití bývalých kasáren, prodej hřbitova v Krásných Loučkách, financování nových investic, včetně koupaliště. To jsou některá z témat, o nichž budou dnes, ve středu 6. září, jednat krnovští zastupitelé.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Jaroš

Přestože program zasedání krnovského zastupitelstva vypadá nenápadně a obsahuje jen pár bodů, rozhoduje se o důležitých věcech.

Představí se firmy, které mají zájem koupit pozemky v lokalitě bývalých kasáren, a také se definitivně potvrdí rozhodnutí o rekonstrukci krnovského koupaliště. Variantu „prosté rekonstrukce“ již zastupitelé odsouhlasili, nyní mají schválit 29 milionů, které jsou na realizaci zapotřebí.

Pokud jde o koupaliště, radní měli podle programového prohlášení původně v plánu pouze to, že prověří možnost přeměny stávajícího koupaliště na koupaliště biotopové se zónou pro víceučelové využití, jako jsou relaxace, zábava, kempink.

Tato možnost se loni prověřila, zadaly se dvě architektonické studie, uspořádala anketa. V prosinci zastupitelé rozhodli, že se bude rozpracovávat varianta rekonstrukce. Ta by měla stát celkem 36 milionů korun, za které se upraví plavecké bazénové vany, opraví strojovna, vybudují nové akumulační jímky a postaví nový dětský bazén.

Pokud bude investice schválena, nic nebrání tomu, podnikat další kroky k zahájení akce.

Otázkou ještě zůstává, kdy se začne s pracemi. Vzhledem k tomu, že dosud není vybrán zhotovitel a město nemá připravena všechna potřebná povolení, letos to zřejmě nebude. Ohrožena je tak příští koupací sezóna.

Co na to opoziční zastupitelé? Podpoří schválení 29 milionů? „Rekonstrukci podporujeme, ale to, že dosud není vybrán zhotovitel, vzbuzuje mé obavy, že se koupaliště neotevře včas. Obrátili se na mě kvůli toho také občané, jejich obavy považuji za oprávněné.

A pokud by se mělo otevřít až v srpnu, to bych považoval za skandální. Každopádně jsem zvědavý na prezentaci plánu na zastupitelstvu, počkám si na vysvětlení,“ uvedl Pavel Moravec (Krnovští patrioti). V dalších bodech programu neočekává kontroverzi.

Na začátku zasedání budou představeny firmy, které chtějí investovat v lokalitě bývalých kasáren. „O čtyři pozemky v kasárnách měly zájem tři firmy, které se zúčastnily prodejního obálkového řízení. V jednom případě uspěla firma Mia Casa, ve třech společnost TGA Development.

Od prezentací očekáváme bližší představení investičních záměrů, na základě kterých bychom měli rozhodnout o prodeji strategických pozemků,“ uvedl místostarosta Krnova Jan Krkoška.

Zasedání se koná od 16.30 hodin v hasičské zbrojnici v ulici Partyzánů v Krnově. Hovory s občany jsou naplánovány od 18 do 18.30 hodin

Město chce získat silnici pro sebeKrnovští radní dnes předloží zastupitelům záměr převodu silnice. Majetek Ředitelství silnic a dálnic ČR chce Krnov do svého vlastnictví. Jedná se o úsek silnice I/45 v Petrovické ulici dlouhý necelých tisíc metrů, od křižovatky obchvatu s Petrovickou po kruhový objezd v Jesenické.



A co by převzetí silnice přineslo městu? Mohlo by zde regulovat tonáž projíždějících vozidel, doplnit zeleň, vyřešit pěší trasy a provést takové zásahy, aby přístupová komunikace ke zdejším sportovištím byla klidnější a kulturnější.