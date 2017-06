Zanikne zákaz pobytu, sankce pro nepřizpůsobivé

„Zákaz pobytu" byl způsob, jak si město na svém území mohlo zjednat pořádek. Od července začne platit novela přestupkového zákona, která s tímto institutem už nepočítá. Bude městům chybět?

MP Duchcov/ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

Podle současného přestupkového zákona je zákaz pobytu možné udělit za přestupky, kterými pachatel výrazně narušuje veřejný pořádek, například vzbuzuje veřejné pohoršení, ruší noční klid nebo se dopouští výtržností na sportovních akcích.

Vykázat je možné až na tři měsíce člověka, který nemá v obci trvalý pobyt. Zatímco například v Jeseníku mají s vykázáním „potížistů" mimo město dobře zkušenosti, v Krnově nebo v Šumperku institut vykázání nebyl použit ani v jediném případě.

Proč město Krnov vykazování problémových lidí ze svého území nikdy nepraktikovalo? „Sankci ‚zákaz pobytu' jsme za přestupek v Krnově neuložili ani jednou. Nikdy totiž nebyly splněny kumulativně všechny podmínky pro její uložení.

Jednání pachatele přestupku musí být takové intenzity, aby bylo schopné významným způsobem narušit místní záležitosti veřejného pořádku, a tím způsobit závažné problémy v ochraně veřejného pořádku," vysvětlila mluvčí krnovské radnice Dita Círová, proč všichni pachatelé přestupků mohli zůstat v Krnově.

V Šumperku vykazování problémových lidí z území města nikdy nepraktikovali na základě úvahy, že by nebylo férové posílat „potížisty" do jiných obcí. Jeseník je jediným větším centrem v celém regionu, problémoví lidé tak do něj míří ze širokého okolí. Zřejmě proto zde s institutem vykázání přespolních měli dobré zkušenosti.

„Nepřizpůsobiví se stmelují do skupin, kde je vždy nějaká vůdčí osobnost, která skupinu podněcuje a vede. Když se jeden z těchto lidí vykáže, má to vliv na fungování celé skupiny," řekl Deníku vedoucí Městské policie Jeseník Miroslav Táborský.

Předkladatelé nového zákona se podle mluvčího Ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky snažili tento institut zachovat. Narazili ale na odpor ministra pro lidská práva, Legislativní rady vlády, vedoucí Úřadu vlády ČR, zástupce Ministerstva spravedlnosti a veřejné ochránkyně lidských práv.

Například ombudsmanka Anna Šabatová Deníku sdělila, že takový zákon mohl být i snadno zneužitelný. „Za přestupek s menší společenskou závažností je ukládán trest v podobě omezení pohybu. Teoreticky k tomu stačí párkrát porušit obecní vyhlášku. Například sedět, kde se v obci sedět nesmí, pořádat hlučný večírek, mít spory s radnicí či městskou policií," podotkla Šabatová.