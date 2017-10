Zahrádky končí, nastal čas rabování

Mnozí krnovští zahrádkáři počítají poslední dny, než je vyžene z jejich kolonií stavba obchvatu. Zloději ale na nic nečekají.

Nejstarší zahrádkářské kolonie v Krnově vznikly už před válkou. Během desetiletí krnovští zahrádkáři vytvořili sousedskou komunitu, navázali celoživotní přátelství a partnerství. Dlouhodobé kompostování a šetrné obdělávání půdy vytvořilo v zahrádkářských koloniích hodnotný ekosystém. Všechno ale jednou končí. Trasa obchvatu protne krnovské zahrádkářské kolonie Zlatá Opavice, Úsvit i další. Stromy kolem řeky Opavice u krnovské vodárny už jsou obalené bedněním, aby je nepoškodily těžké stavební stroje.

Tam, kde zahrádky zůstanou zachovány, provádí sadaři v těchto dnech podzimní řez v korunách ovocných stromů. Tam, kde kvůli obchvatu zahrádky definitivně skončí, se jabloně, hrušně i třešně kácí celé. Také se zde rozebírají chatky, odváží zahradní grily a pergoly. Mnozí krnovští zahrádkáři jsou už v seniorském věku, takže nemají dost sil ani financí, aby se svým koníčkem začínali od nuly někde jinde. Krnovské zastupitelstvo sice schválilo částku deset tisíc korun za jednu zničenou zahrádku, ale zatím se mu nepodařilo najít území pro založení nové kolonie, přestože o konfliktu obchvat versus zahrádky se jedná minimálně deset let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nesplnilo slib a nespustilo web s informacemi o obchvatu Krnova pro občany.

ZLODĚJE VIDĚL STRÁŽNÍK MIMO SLUŽBU

Zahrádkáři bez zahrádky už nepotřebují vařiče, přehrávače, nádobí, nářadí ani nábytek a dekorace ze zahrádek. Proto je rozdávají přátelům a nabízí v bazarech. Někteří to už ale nestihnou. Zloději, kteří v uplynulých letech na zahrádkách kradli hlavně česnek, se v těchto dnech pustili do rabování chatek, ať už jsou určeny k likvidaci, nebo ne.



Strážník Městské policie Krnov, který byl mimo službu, si ve čtvrtek 28. září večer všiml dvou žen a muže, kteří nesli ze zahrádkářské kolonie Úsvit směrem k hospodě Výčep vedle nemocnice plynové vařiče. Vzhledem k tomu, že z kolonie, která musí ustoupit obchvatu, nesli i další věci, oznámil strážník mimo službu svůj poznatek kolegům. "Ti ve Výčepu z této trojice zastihli jen starší ženu, která přiznala, že věci pocházejí ze zahrádkářské kolonie,“ popsala mluvčí krnovské radnice Dita Círová jeden ze zdokumentovaných případů rabování. Dochází zde k rapidnímu nárůstu počtu krádeží, takže někteří okradení zahrádkáři škody už ani nehlásí.

Vzhledem k podezření z trestné činnosti hlídka ženu i lup převezla na obvodní oddělení Policie ČR. „Krnovští policisté prověřují dva případy vloupání do zahradních chatek, ke kterým došlo v době od 28. do 29. září. K prvnímu došlo v kolonii Úsvit, kde pachatel rozbil okno zahradní chatky a odcizil plotýnkový vařič i s tlakovou nádobou. Další případ vloupání do zahradní chatky se stal v kolonii Zlatá Opavice. Pachatel poškodil dveře a vnikl do chatky, ze které odcizil vše, co se dalo nářadí, vařič, nádobí, nože, i mycí prostředky. Způsobená škoda přesáhla 13 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.