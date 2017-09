Výstava zvířectva ve Vrbně

V areálu skláren ve Vrbně proběhne výstava domácího zvířectva. Návštěvníci uvidí králíky, drůbež, okrasné a užitkové holuby včetně holubů poštovních, expozici hrdliček, andulek, papoušků a bažantů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Špitálská

Zájemci si zde mohou zvířata i zakoupit. Výstava bude otevřena v pátek 22 září od 14 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin. V sobotu odpoledne zahraje k poslechu vrbenská skupina Řebřiňák.