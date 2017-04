Výroba pitné vody v Krnově závisí na dvou zdrojích

Město Krnov je zásobováno pitnou vodou ze dvou zdrojů podzemní vody, a to z prameniště v Kosteleci a z území kolem úpravny vody Zlatá Opavice. Kostelec slouží také k zásobování sousední obce Brantice.

Voda z obou zdrojů je čerpána do sedmi vodojemů. Kvalita surové i upravené vody je pravidelně sledována vlastní i nezávislou laboratoří. Vzorky k rozborům jsou pravidelně odebírány na obou zdrojích i na různých místech vodovodní sítě. Voda je vedena přes aerační věž, kde dochází k odstraňování radonu. Před distribucí do sítě je voda dezinfikována plynným chlorem. Surová voda ze zdroje Zlatá Opavice navíc vyžaduje úpravu kvůli vyššímu obsahu manganu. Kvalita surové vody je stabilní, bez významnějších rozdílů. Kvalitu podzemní vody střeží pásma hygienické ochrany u obou vodních zdrojů.

S vodou hospodařil kraj, okres, obce i soukromníci

Do roku 1991 v celém okrese Bruntál, včetně Zlatých Hor, hospodařily s vodou státní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Pak si ale některé okresy začaly uvědomovat, že je pro ně tato krajská struktura nevýhodná, a začaly se osamostatňovat. V letech 1991 až 1993 fungoval okresní státní podnik Vodovody a kanalizace Bruntál. Ten pak v rámci II. vlny privatizace předal majetek a infrastrukturu vodovodů a kanalizací obcím a městům. Tak vznikla 1. ledna 1994 také městská společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK, s. r. o.)

Krnov je jedním z mála měst, která se odmítla vydat cestou privatizace vodárenství. Důvodem byly obavy, že voda je příliš strategická surovina a že část zisku nepůjde do investic, ale za akcionáři. Díky tomuto rozhodnutí má dnes Krnov kontrolu nad KVaK i jeho ekonomikou.

Přichází důchodový věk a generační výměna

Krnovské vodovody a kanalizace prochází generační výměnou, protože v následujících třech letech jedenáct zaměstnanců dovrší věk pro odchod do důchodu.

„Průběžně děláme výběrová řízení a při nich často zjišťuji, že je problém najít kvalitní lidi, kteří chtějí pracovat a současně mají kvalifikaci. Mohu potvrdit, že dnes je zde velice dobrý kolektiv a vztahy jsou tam až takové domácké, že si opravdu občas připadám jak v lázních. Tak abychom to nepokazili, a dál ten kolektiv takto budovali, to byl bych rád. První generace zakladatelů společnosti už postupně odchází, tak doufám, že najdeme někoho, kdo má zájem v tomto duchu pokračovat," informoval zastupitele jednatel KVaK Libor Staněk s tím, že nedávno zaměstnanci podstoupili školení první pomoci, očkování proti žloutence a od ledna jim platí nová kolektivní smlouva.

Jeho slova potěšila opoziční zastupitelku Alenu Krušinovou: „Jsem ráda, že jste tady vyjádřil to kladné, co vytvořilo bývalé vedení, a jak dobře díky nim KVaK funguje. Nedávno jsme se dozvídali, jak ve KVaKu všechno dělali zle, jak jednatelé byli špatní, jak pomalu prohýřili peníze, takže teď se ukazuje, že to nebyla pravda. KVaK díky bývalým jednatelům dostal velice dobrý základ, a teď je důležité, aby se v tom pokračovalo," doplnila Alena Krušinová.

Bilance KVaK roku 2016: vzrostly náklady na mzdy i výdaje

Odvolání jednatelů, kteří v roce 1994 zakládali a přes dvacet let řídili Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK), vyvolalo bouřlivou reakci krnovských opozičních zastupitelů i veřejnosti. Proto si opoziční zastupitelé bedlivě hlídají, k jakým změnám došlo ve KVaK v roce 2016 pod novým vedením.

„Po odvolání jednatelů KVaK bylo živo nejen na zastupitelstvu, ale také ve městě, proto jsem se věnovala podrobněji hospodaření KVaK v roce 2016. Oproti roku 2015 téměř o 4 miliony vzrostly náklady. Náklady vzrostly z 58 milionů v roce 2015 na 62 milionů v roce 2016. Pro doplnění: v roce 2014 to bylo 57 milionů,“ upozornila opoziční zastupitelka a bývalá starostka Alena Krušinová své kolegy v zastupitelstvu.

Nový jednatel KVaK Libor Staněk ujistil zastupitele, že zvýšené výdaje byly směrovány do obnovy sítí: „Tyto změny způsobilo to, že se nám zvýšily příjmy z vodného a stočného, a o tyto peníze jsme navýšili prostředky na obnovu sítí. Zvýšené příjmy pokryly zvýšené náklady, které šly do oprav a investic,“ vysvětlil Staněk zvýšení výdajů.

Alena Krušinová upozornila také na růst výdajů na mzdy. „Když byli odvoláváni tři jednatelé KVaK, byli jsme ubezpečováni, že když bude jen jeden, dojde k úspoře finančních prostředků. Proč oproti roku 2015, kdy mzdy, včetně odvodů, činily 16,7 milionu, v roce 2016 narostly mzdy o 1,34 milionu, a to při stejném počtu zaměstnanců?“ upozornila na další změnu Alena Krušinová.

Také zvýšené výdaje na mzdy Libor Staněk vysvětlil: „V roce 2015 byla téměř rok na dlouhodobé neschopence jedna paní, a ještě jeden člověk asi čtyři měsíce. V té době jejich mzdu řešila správa sociálního zabezpečení. Další roli sehrálo i to, že se ve společnosti v pololetí navyšovaly mzdy, což se zčásti promítlo až do rozpočtu 2016. Také jsem si to analyzoval a není to tím, že bychom měli nadprůměrný plat, který by společnost neúměrně zatížil,“ ujistil zastupitele Staněk.



Odměny vyplacené dozorčí radě KVaK

2013: 15 000 Kč

2014: 13 000 Kč

2015: 38 500 Kč

2016: 73 400 Kč

(v březnu 2015 se předsedou Dozorčí rady KVaK stal Jakub Horáček)

Zastupitelé se dozvěděli, jak KVaK hospodařil

Nový jednatel Krnovských vodovodů a kanalizací (KVaK) Libor Staněk na zasedání krnovského zastupitelstva bilancoval rok 2016 i současně svůj první rok v čele této organizace.

KVaK je městská společnost se 38 zaměstnanci, která loni měla celkový obrat 63 milionů. „Přepočítal jsem si obrat na jednoho zaměstnance, a vychází 1,6 milionu, takže podle mě je stav zaměstnanců optimální a z toho, co jsem zjistil, nemám potřebu to měnit," řekl Staněk na úvod.

Loni se dálka krnovské vodovodní sítě prodloužila o nový úsek do Guntramovic. Ceny vodného a stočného v Krnově rostou jen pozvolna, o osm a o pět procent, takže KVaK rostou i tržby.

Výroba pitné vody je v Krnově zisková jednak díky vydatným zásobám podzemní vody, kterou lze čerpat a upravovat s minimálními náklady, jednak také díky spolehlivým velkoodběratelům, kteří do systému přináší stabilitu. „Můžeme být vděční, že máme takového zákazníka, jakým je Kofola. Každý nám ho závidí. Jednak stabilně odebírá velký objem vody, jednak si také postavil velkou část infrastruktury na vlastní náklady," doplnil Staněk s tím, že dalším předpokladem pro ziskové hospodaření jsou nízké ztráty pitné vody v síti kvůli poruchám. „Když jsem se setkal se zástupci ostatních vodárenských společností, mnozí se na naši cenu kolem 45 korun za kubík dívali škaredě, protože jim připadá až příliš nízká. Některé vodárny nám to závidí, a někde se diví, že je opravdu možné takovou cenu udržet. Setkal jsem se i s paní z vodáren, které dodávají vodu za 160 korun," uvedl Staněk s tím, že KVaK více než třetinu obratu vrací do obnovy vodovodní sítě, aby snížil riziko poruch. Cenu vody pro spotřebitele ještě asi ovlivní nové poplatky za odběr podzemní vody. Loni ve KVaK začala velká obnova vozového parku, a při tom byl zaveden systém sledování pohybu aut. Dále má KVaK nový web, nové logo, facebook, má za sebou první ročník Dne vody.

Příklady srovnání cen vody v roce 2016 (za kubík)

Krnov: 45,43 Kč

Bruntál: 66,00 Kč

Jeseník: 69,63 Kč

Opava: 77,00 Kč

Šumperk: 80,99 Kč

Ostrava: 70.00 Kč

Nový Jičín 77,88 Kč

Olomouc: 84,22 Kč

Praha: 85,16 Kč

Plzeň sever: 100,42 Kč

Turnov: 102,00 Kč

Nejvýznamnější odběratelé KVaK

1. Kofola a. s.

2. Veolia Energie ČR a. s.

3. SZZ Nemocnice Krnov

4. Krnovská škrobárna a. s.

5. PEGA-VEL, a. s.

6. Wera Nova s. r. o.

Krnovské vodovody a kanalizace KVaK

Počet zaměstnanců: 38

Celkový obrat za rok 2016: 63 431 tis. Kč

Počet odběratelů: 1051

Počet odběrních míst: 3705

Délka vodovodní sítě: 120 km

Délka kanalizační sítě: 68 km