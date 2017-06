Vyřízl si srdce

Řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova přijal opět pozvání na festival rekordů, který se konal o druhém červnovém víkendu v Pelhřimově. Na místě vyrobil dvě dřevořezby, které se hned staly novými exponáty tamního Muzea rekordů a kuriozit.

Jedno z nejnáročnějších vyřezávání má za sebou řezbář Jiří Halouzka.Foto: archiv

Zhotovil nejmenší sochu Praděda vyřezanou motorovou pilou z lipového dřeva o výšce 68 centimetrů. Z jednoho kusu dřeva je půvabná plastika, dvě propletená srdce. I tato plastika je vyřezána motorovou pilou a z jednoho kusu dřeva.

„Bylo to velmi technicky náročné, při práci motorovou pilou záleží na každém řezu, nic už nejde vzít zpět. A člověk musí mít vše promyšleno," řekl Halouzka. Vyřezat řetěz z jednoho kusu dřeva je lehčí, on měl práci ztíženou tím, že jsou srdce do špičky. „Dvojité srdce, to je i o mně, před třemi lety jsem se znovu oženil, s ženou máme zdvojené srdce. Je to o tom, co má člověk v sobě," svěřil se Halouzka.

Náročná byla i socha Praděda právě proto, že ji řezbář dělal motorovou pilou. „I s malou motorovou pilou je to náročné, záleží na přesnosti, na zkušenostech. S dlátem by to bylo jednodušší. Ať si lidé někdy zkusí na zahradě vyřezat pilou něco z malého špalku," snažil se Halouzka vysvětlit náročnost práce.

Specializuje se na velké sochy vyřezávané pilou, dláty jen dopracovává. Praděd, kterého vyřezal v Pelhřimově, byl tím nejmenším, co pilou udělal. „Aspoň se jim pohodlně vejde do muzea," zažertoval řezbář velkých soch. Na svém kontě tak má nyní Halouzka dvacet šest českých rekordů.