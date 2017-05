Výlet za dary knížete

Krnované ve čtvrtek vyráží na unikátní výstavu Jan II. kníže z Lichtenštejna, která je nyní k vidění ve Slezském muzeu v Opavě. Akci pořádá Matice Slezská, místní odbor v Krnově.

Ilustrační foto.Foto: archiv SZMO

„Může se k nám přidat kdokoli. V sobotu výstavu navštívil jeden z našich členů, pochvaloval si, že to stojí za to, že je to moc pěkné, takže se těšíme, bude to zajímavé. A těším se i na to, že se k nám kromě našich členů připojí i další zájemci," uvedla za krnovskou Matici Slezskou Eva Garguláková.

A co krnovskou výpravu v muzeu čeká? Prohlédnou si lichtenštejnskou obrazárnu, kde je k vidění padesát obrazů, a to od deskových maleb 15. století po uměleckou scénu 20. let 20. století, dále sochařské sbírky a kolekci užitého umění.

„Ta je sbírkově nejobsáhlejší částí, zahrnuje předměty ze skla, keramiky či porcelánu a prezentuje unikátní kusy nábytku, například zlacenou dětskou kolébku či bohatě zdobenou postel s nebesy. Na výstavě se návštěvníci seznámí i s dějinami lichtenštejnského rodu, s jejich působením na Opavsku a Krnovsku a budou mít možnost zhlédnout portrétní galerii členů tohoto rodu z muzejních sbírek," lákají k návštěvě muzejníci.

Jan II. byl štědrým mecenášem a donátorem. V letech 18841929 daroval Slezskému zemskému muzeu nejen cenné práce ze svých sbírek, ale zajistil i mnoho jiných děl, která vhodně doplňovala muzejní fond.

Výprava vyjíždí ve čtvrtek 11. května vlakem z Krnova do Opavy v 9.06 hodin z Hlavního nádraží nebo 9.10 hodin z Cvilínského nádraží.

Gabriela Mathiasová