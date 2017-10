Vojín Jan Tříska učil krnovské divadelníky

Rozloučení s hercem Janem Třískou se odehraje v Národním divadle v Praze v pátek 6. října. Vzpomínají na něj také krnovští divadelníci.

Herec Jan TřískaFoto: Deník / Divíšek Martin

Jan Tříska žil v Krnově jen půl roku, když zde v roce 1962 absolvoval vojenskou službu. V té době mu bylo 25 let, ale už byl známý z řady filmových rolí. Deníku se podařilo najít další stopy, které Jan Tříska v Krnově zanechal.

Krnované vzpomínají na náhodná setkání s ním na ulici, na koupališti, v obchodě nebo v kině. K těm, kteří Jana Třísku poznali nejlépe, patří krnovští divadelníci, kterým radil na zkouškách.

Karel Siuda byl v roce 1962 jako čtrnáctiletý žák členem krnovského divadelního souboru Scéna mladých. Nacvičovali právě poměrně náročné představení plné humoru a písniček s názvem „Estráda z kalamáře“, když na jejich zkoušku přišel Jan Tříska ve vojenské uniformě.

„Jan Tříska byl sice o deset let starší než členové našeho mládežnického souboru, ale přesto jsme si s ním moc rozuměli. Nejspíš Janu Třískovi na vojně divadlo hodně chybělo, tak začal chodit na naše zkoušky a radit nám. Moc jsme si vážili jeho zájmu. Naše žákovské představení viděl několikrát na zkoušce a byl i na premiéře. Byla to taková veselohra ze školního prostředí,“ uvedl Karel Siuda, který měl v Estrádě z kalamáře dvojroli zpěváka a žáka, kterému se nechce ráno do školy.

„Dne 3. října 1962 Scéna mladých uspořádala v Divadle Julia Fučíka v Krnově estrádu pro školní mládež pod heslem „Estráda z kalamáře“. Divadlo bylo vyprodáno. Úspěch velmi dobrý. Během programu koncertoval dixieland J. Kovaříka. Režíroval Antonín Kofroň z okresního Domu osvěty v Bruntále,“ napsal o premiéře krnovský kronikář Leopold Němeček.

Jan Tříska během svého pobytu v Krnově hovořil v rozhlase po drátě, ale nebylo to jediné jeho veřejné vystoupení. V Národním kině uvedl premiéru filmu Dva z onoho světa, ve kterém ztvárnil hlavní roli společně s Oldřichem Novým.

„Původně měl do Krnova přijet na premiéru také Oldřich Nový, ale na poslední chvíli se omluvil, že je marod. Takže před zaplněným sálem v kině mluvil jen Jan Tříska. Věčná škoda, že je ten film dnes tak málo známý, protože v něm byla spousta skvělých písniček. Některé se mi dodnes vybavují. První týden promítání jsem na film chodil snad každý den a nebyl jsem sám. Nás mladé to tehdy moc bavilo,“ doplnil Karel Siuda, který se s Janem Třískou přátelil i mimo divadlo.

„S Janem Třískou jsme se bavili o všem možném, třeba o sportu a o motorkách. Dodnes si vybavuji naše poslední setkání. Šli jsme tehdy společně fandit na motorkářské závody plochodrážníků za Cvilínským nádražím. Tehdy Stříbrný štít města Krnova patřil k nejvýznamnějším závodům v republice. Tisíce lidí se tam chodili dívat na nejlepší československé závodníky, a Jan Tříska byl z toho zážitku také nadšený,“ uzavřel své vzpomínky Karel Siuda.