Vodní záchranáři mají na Slezské Hartě nové molo

Molo je určeno pro potřebu složek integrovaného záchranného systému, tedy vodních záchranářů, hasičů a zdravotníků.

Molo pomohli vodním záchranářům v Bruntále naložit a převést na Slezskou Hartu profesionální hasiči.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

Bruntálští vodní záchranáři o víkendu převezli na Slezskou Hartu nové molo. U něj budou kotvit své čluny, odtud budou vyjíždět ke strážní službě na přehradě. Molo jim pomohli přepravit bruntálští profesionální hasiči.

Starší molo jako vyřazené zakoupili vodní záchranáři od Povodí Odry a několik měsíců jej v Bruntále opravovali a dávali do pořádku, aby opět mohlo sloužit na vodě. „Zapojilo se deset skalních členů, opravovali jsme plováky, laminování, natírali ocelové konstrukce, vyměňovali dřevěné části.

Taky jsme vymysleli nový způsob kotvení mola bez pomoci kotevních lan," řekl Miloslav Střelec, předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Bruntál.

Kotevní lana by mohla překážet člunům, proto je molo upevněno na dvou tyčích, zavrtaných do dna. Určeno je výhradně pro potřeby záchranářů, jinak by zde čluny kotvit neměly, aby nebránily rychlým výjezdům. „První zátěžová zkouška mola bude během mezinárodních závodů ve vodním záchranářství, které zde proběhne příští týden," podotkl Miloslav Střelec.

Molo je u základny vodních záchranářů na soutoku Moravice a Černého potoka. „Je to výhodné místo, zhruba uprostřed přehrady, k hrázi i do Nové Pláně je to skoro stejně daleko. Je to dobré pro dojezdové časy," hodnotil předseda vodních záchranářů Střelec.

Sezona vodních záchranářů na Hartě začne první prázdninový den. Přes zimu trénovali na bazénu, minulý měsíc složili záchranářské zkoušky v Ostravě, musí také projít školením v ovládání motorových člunů. Samotné čluny musí projít technickou kontrolou u Státní plavební správy. Svou práci dělají dobrovolně, ve svém volném čase a stále hledají nové členy.