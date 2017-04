Krasovka dosáhla na první povodňový stupeň

/FOTOGALERIE/ Stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen v Držkovicích a u Brantic.

Tání sněhu na horách a vydatné sněžení v nížinách. To byly příčiny, proč na kterých místech regionu stouply hladiny řek a zvýšil se jejich průtok v korytech. Nejkritičtější byla situace na řece Opavě v Držkovicích.

„Během čtvrtečního dopoledne tady dosáhla řeka Opava druhého stupně povodňové aktivity," uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Podle jejích slov se dalo očekávat v případě vydatných dešťových srážek vyhlášení třetího stupně.

Vedení městské části Vávrovice stav hladiny řeky Opavy podle starosty Miroslava Kořistky monitorovalo už od středečního poledne. „Pomáhá nám v tom nový systém limnigrafických stanic, který zavedlo Povodí Odry a který zajišťuje podrobný monitoring stavu toků," uvedl starosta.

„Řeka Opava je sice v Držkovicích vysoká, ale stav zatím není kritický," komentoval Miroslav Kořistka včera v poledne. Nejvyššího bodu dosáhla hladina řeky okolo 15. hodiny, kdy se vyšplhala na 257 centimetrů a její průtok činil 57,20 metrů krychlových.

K dosažení třetího stupně povodňové aktivity by musela řeka překonat hladinu 295 centimetrů.

V Jeseníkách se v noci z 26. na 27. dubna vyplnilo varování meteorologů před vydatným sněžením a deštěm. Naštěstí se současně začalo ochlazovat, takže postupně převládlo sněžení i v nížinách. Většina srážek zůstala v pevném skupenství a díky tomu se vzestup hladin zastavil.

Přesto byl na potoce Krasovka u Brantic na krátkou dobu vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Starosta Brantic Vladimír Dofek už od středečního odpoledne s obavami sledoval Krasovku, která protéká jeho obcí.

„Teď u nás máme nejnižší první stupeň povodňové aktivity. Hladina v noci dosáhla 135 centimetrů, ale od rána to už jen klesá. Někde je hladina zvýšená, jinde to vypadá už téměř normálně. Máme informace, že by se situace měla ustálit. Zvýšený průtok jednou za čas má i své výhody, protože některá zanesená místa se alespoň pročistí," zhodnotil situaci dopoledne Vladimír Dofek.

Přímo v Krasově potok Krasovka mírně překročil výšku hladiny 120 centimetrů, což je hraniční hodnota pro vyhlášení stavu bdělosti.

Milan Freiberg, Gabriela Mathiasová

